Cittadinanza : padre Sorge - 'non ci sono cittadini si Serie A o di Serie B' : Palermo, 1 ott. (AdnKronos) – "Ius culturae. Chi con me vive, lavora, paga le tasse…è mio concittadino. Pur diversi uno dall'altro, non vi sono cittadini di Serie A o di Serie B". Così, su Twitter padre Bartolomeo Sorge .

Reddito di Cittadinanza all’ex Br Saraceni - il padre : “Dobbiamo infornarla come facevano i nazisti?” : Il padre di Federica Saraceni, l'ex deputato ed ex magistrato, Luigi, ha preso le difese della figlia: "Mia figlia non ha Reddito, ma dice: toglietemi il Reddito di cittadinanza, ma datemi un lavoro, invece di farmi marcire in casa. Che facciamo, ci comportiamo come facevano i nazisti con gli ebrei, che li infornavano?".Continua a leggere