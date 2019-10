And your leader so far: Browning, MT with FOUR FEET of #snow as of 4:30 PM MT and it's still snowing. ...

Lady Diana - Il ritratto di Carlo con William e Harry che le devastò il cuore : Dopo che Lady Diana e il Principe Carlo si separarono, ci fu una foto apparsa sui giornali che spezzò il cuore alla Principessa. Carlo era in vacanza con Harry e William in montagna e lo scatto li ritraeva felici e sorridenti sugli sci. Con loro anche alcuni amici dei principini, con i quali il Duca di Cornovaglia sembrava avere molta confidenza. La foto fece molto male a Lady Diana, gelosa di quella intimità padre-figli, mentre lei ancora ...

“È lui?”. Samuele Bersani compie 49 anni ed è irriconoscibile : ecco come è diventato : Samuele Bersani compie 49 anni. Il cantautore nasce il primo ottobre 1970 a Cattolica, in provincia di Rimini, e viene notato a 21 anni da Lucio Dalla che lo fa esibire in apertura dei suoi concerti del Cambio Tour. La notorietà arriva con Chicco e Spillo, una delle hit dell’estate ‘92. Uno dei suoi brani più noti è, però, Giudizi Universali, che riscuote un grande successo di pubblico e di critica. Nel 2000 vince la prima Targa Tenco, uno dei ...

Amici Celebrities - Valerio Pino : “Maria De Filippi non mi ha considerato” : Maria De Filippi, parla Valerio Pino: “Non mi ha contattato per Amici Celebrities” La scorsa Estate Valerio Pino ha rivelato sui giornali il desiderio di partecipare a Amici Celebrities 2019. Una richiesta però non presa in considerazione da Maria De Filippi e dal suo staff. Difatti la conduttrice e gli autori del talent hanno poi ingaggiato altri vip, tra i quali Filippo Bisciglia e Massimiliano Varrese. Una scelta che ha deluso ...

Def : Conte - ‘dopo stop aumento Iva non ci fermeremo - obiettivi ambiziosi’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “L’obiettivo è ambizioso. Abbiamo un programma fitto di obiettivi e di urgenze per realizzare l’interesse degli italiani. E’ chiaro che la sterilizzazione dell’Iva era il fatto più impressionante, che attirava maggiormente l’attenzione. Ma una volta trovate le risorse che evitano l’incremento dell’Iva, cioè della tassazione sui consumi, non ci fermiamo affatto ...

Def : Conte - ‘risorse modeste ma cercheremo di sfruttarle al massimo’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “I cittadini sono consapevoli che in questo momento le risorse finanziarie sono molto modeste, ma noi cercheremo di sfruttarla al massimo”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a margine del varo del primo impalcato del nuovo viadotto sul Polcevera, rispondendo alle domande dei cronisti.L'articolo Def: Conte, ‘risorse modeste ma cercheremo di sfruttarle al massimo’ sembra essere il ...

Autonomia : Zaia - ‘il governo ci presenti una bozza d’intesa’ : Venezia, 1 ott. (AdnKronos) – “La volontà di dire che il governo considera l’Autonomia una priorità significa che non se la sono dimenticata. Questa è la cornice di un quadro che ancora deve essere definito, ma soprattutto ci aspettiamo dal governo che ci presenti una bozza d’intesa per capire qual è l’idea di Autonomia di questo governo”. E’ la richiesta avanzata stamane dal presidente del Veneto, ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Samuel rischia tutto affidandosi ad un pericoloso strozzino : Samuel cerca di risollevare le sue finanze realizzando dei gioielli per la marchesa Urrutia, ma per procurarsi l'oro necessario si affida ad un pericoloso strozzino.

Taglio dei parlamentari - c’è l’ok della Commissione alla Camera : Favorevole la maggioranza, no da Forza Italia e +Europa. Assenti Fratelli d’Italia e Lega. Il testo in Aula il 7 ottobre

LIVE Juventus-Bayer Leverkusen - Champions League in DIRETTA : sfida da vincere - Sarri si affida a Cristiano Ronaldo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le probabili formazioni di Juventus-Bayer Leverkusen – La presentazione di Juventus-Bayer Leverkusen – Il programma di Champions League (1° ottobre) Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Juventus-Bayer Leverkusen, secondo match valido per il Gruppo D della Champions League 2019-2020. All’Allianz Stadium di Torino la Vecchia Signora andrà a caccia dei tre punti, reduce ...

Rugby - Mondiali 2019 : il calendario di mercoledì 2 ottobre. Programma - orari - tv e streaming : Dopo la giornata di riposo di oggi, prosegue domani, mercoledì 2 ottobre, la Coppa del Mondo di Rugby. Saranno in Programma due sfide, la prima, valida per la Pool C, alle ore 09.45 italiane, sarà Francia-Stati Uniti, mentre la seconda, valida per la Pool B, quella dell’Italia, alle ore 12.15 italiane, sarà Nuova Zelanda-Canada. World Rugby e Rai hanno raggiunto l’intesa per la trasmissione in esclusiva della Coppa del Mondo: ...

Juventus-Bayer Leverkusen stasera in tv : orario - canale - diretta gratis e in chiaro : Un punto per la Juventus dopo il 2-2 della prima tornata in casa dell’Atletico Madrid, zero per il Bayer Leverkusen dopo il rovescio interno per 1-2 contro il Lokomotiv Mosca: questa sera a Torino alle ore 21.00 va in scena la sfida del secondo turno del massimo torneo continentale per squadre di club. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario delle gare della gara valida per la seconda giornata della ...

Atletica - Mondiali 2019 : il programma di domani (2 Ottobre). Programma - orari - tv e streaming. Gli azzurri in gara : I Mondiali 2019 di Atletica leggera di Doha sono entrati ormai nel vivo. domani (2 ottobre) andrà in scena la sesta giornata con sei finali. Scenderanno in pista e in pedana, come sempre, alcuni tra gli atleti più forti, conosciuti e competitivi al mondo. Per quanto concerne gli azzurri saranno sei in gara: Hassane Fofana e Daisy Osakue scenderanno di certo in pista. Per quanto riguarda Davide Re, Ayomide Folorunso, Linda Olivieri, Yadisleidy ...

Calcio - Luigi De Siervo su tv pirata : “Persi oltre un miliardo di euro. Multe tra i 2.500 e i 25.000 euro per chi continuerà” : La problematica della tv pirata è sempre al centro dell’attenzione in Italia. Gli stratagemmi usati per evitare gli abbonamenti alle pay tv e guardare tutta l’offerta Sky, DAZN ecc., pagando poco o nulla, hanno rappresentato un danno enorme alle casse del “Pallone”, che di questo si nutre. La pratica, particolarmente radicata nei nostri confini, ha portato quindi a dei grossi problemi dal punto di vista economico e le ...

Sembra che ci sia stato un attacco in un centro commerciale a Kuopio - in Finlandia : ci sono un morto e dieci feriti : Una persona è morta e dieci sono state ferite in quello che Sembra essere stato un attacco in una scuola professionale all’interno di un centro commerciale di Kuopio, in Finlandia. Non si sa ancora cosa sia successo di preciso: la polizia