Tiberio Timperi e Monica Setta | volano gli ascolti | share vicino al 22%

Fonte : lanostratv

(Di lunedì 30 settembre 2019)record per Unomattina in Famiglia, che sfiora il 22% di! Continua il successo della nuova edizione di Unomattina in Famiglia, condotta da, storico padrone di casa, tornato alla guida della trasmissione dopo una stagione trascorsa al timone de La vita in diretta, e, volto nuovo per il sabato e la domenica mattina della prima rete, ma non per il pubblico della Rai, essendo tra le giornaliste più brave e popolari della televisione italiana. Partita due settimane fa, la stagione 2019/2020 del programma firmato Michele Guardì ha da subito confermato il successo di sempre, conin crescita, tant’è che con la puntata di ierihanno raggiunto un risultato che non si vedeva da tempo, sfiorando il 22% di. Unomattina in Famiglia al 22% di: glidi ieri di...

PiggyOctopus : RT @chilhavistorai3: Tiberio Timperi: 'Ecco come hanno tentato una truffa romantica anche a me'. Il giornalista e conduttore televisivo rac… - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Tiberio Timperi: 'Ecco come hanno tentato una truffa romantica anche a me'. Il giornalista e conduttore televisivo rac… - Sere_Ish : RT @chilhavistorai3: Tiberio Timperi: 'Ecco come hanno tentato una truffa romantica anche a me'. Il giornalista e conduttore televisivo rac… -