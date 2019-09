Europa | bocciati i due candidati commissari per Ungheria e Romania

Fonte : ilsole24ore

(Di lunedì 30 settembre 2019) La Commissione giuridica dell’Eurocamera ha confermato il veto ai duePlumb e Trocsanyi, ritenuti «inadatti» per conflitto di interesse rispetto ai portafogli assegnati da von der Leyen. Ora la presidente dell’esecutivo Ue dovrà scegliere in corsa due alternative

