Caserta | patenti false e esami di guida truccati | 13 arresti e 49 indagati I trucchi?

(Di lunedì 30 settembre 2019) Oltre 1300 euro per una patente, 2500 per chi era residente al di fuori della Campania: era questo il listino prezzi della banda che aveva organizzato un sistema di licenzediscoperto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. In carcere sono finiti in 8, altri 5 sono ai domiciliari. In tutto glisono 49. Tra loro funzionari della Motorizzazione civile di, titolari e dipendenti di autoscuole e anche alcuni genitori che si erano presentati all’esame al posto dei figli. Molti degli, spiegano gli inquirenti, erano stati coinvolti anni fa in un’inchiesta simile. Aglidomiciliari è finito in particolare il 65enne Gaetano Aurilio, ex direttore della Motorizzazione Civile, ritenuto uno degli organizzatori del sistema con il titolare di un’agenzia di scuoladi Marcianise, Silvestro Ferraro, 61 anni, finito ...

