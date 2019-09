Camila Giorgi | una foto da far girare la testa! Shorts striminziti | lato B in vista | i

Tennis - Ranking WTA (30 settembre) : Ashleigh Barty comanda - Camila Giorgi n.1 azzurra : Nel Ranking WTA del Tennis è l’australiana Ashleigh Barty a comandare con i suoi 6446 punti. L’aussie però deve guardarsi dalla ceca Karolina Plikova, distante 321 lunghezze. In terza posizione troviamo l’ucraina Elina Svitolina a precedere l’ex n.1 del mondo Naomi Osaka e la rumena Simona Halep che ha scavalcato la canadese Bianca Andreescu, vincitrice dello US Open. Completano il quadro della top-10 l’altra ceca Petra Kvitova, l’olandese ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : i risultati del 23 settembre. Si ritira Camila Giorgi. Completato il primo turno - scattato il secondo : Si è conclusa a Wuhan, in Cina, la seconda giornata di sfide del torneo WTA Premier 5 di Tennis: sul cemento outdoor sono andati in scena gli ultimi quindici match validi per il primo turno ed i primi due per il secondo, che verrà Completato domani. L’unica azzurra in gara, Camila Giorgi, si ritira dopo aver perso il primo set contro la lucky loser svedese Rebecca Peterson per 6-2. Tra i principali risultati odierni degli incontri del ...

Nuova Classifica WTA – Ashleigh Barty al top per la 3ª settimana : Camila Giorgi unica azzurra in top 100 : Ashleigh Barty guarda tutte dall’alto, Camila Giorgi unica italiana fra le migliori 100 al mondo: ecco la Nuova Classifica WTA Come ogni lunedì si rinnova l’appuntamento con l’aggiornamento del ranking mondiale femminile. La Nuova Classifica WTA vede ancora in testa Ashleigh Barty, alla terza settimana consecutiva (la 10ª complessiva) in vetta al ranking femminile. Alle sue spalle restano stabili Karolina Pliskova ed ...

Tennis - WTA Wuhan 2019 : Camila Giorgi si ritira al primo turno. Problema fisico per l’azzurra : Termina dopo un set l’avventura di Camila Giorgi nel WTA di Wuhan (Cina). L’azzurra (n.1 del Bel Paese) è stata costretta al ritiro per un Problema fisico dopo aver perso il primo parziale (6-2) nel match di primo turno contro la svedese Rebecca Peterson (n.53 del mondo), che ha preso il posto in tabellone dell’americana Madison Keys (defezione dell’ultimo momento). Un confronto durato 34 minuti, che ha visto Camila ...

WTA Wuhan – Camila Giorgi si ritira per infortunio : Rebecca Peterson avanza ai sedicesimi : Camila Giorgi costretta al ritiro dal WTA di Wuhan a causa di un problema al polso: Rebecca Peterson avanza ai sedicesimi di finale Dura appena 37 minuti l’avventura di Camila Giorgi all’interno del WTA di Wuhan. La tennista italo-argentina, numero 64 del ranking mondiale femminile, è stata costretta a ritirarsi dopo il primo set perso 6-2 contro Rebecca Peterson, ‘nuova’ avversaria dopo il ritiro di Madison Keys. Camila Giorgi non è ...

Camila Giorgi si ferma nei quarti del torneo di Osaka : Finisce nei quarti di finale la corsa di Camila Giorgi al "Toray Pan Pacific Open", Wta Premier dotato di un montepremi 823 mila euro

WTA Osaka – Camila Giorgi si ferma ai quarti di finale - l’azzurra sconfitta in due set dalla belga Mertens : Niente da fare per la tennista italiana al cospetto della propria avversaria, riuscita ad imporsi con il punteggio di 6-4, 6-3 Si interrompe ai quarti di finale la corsa di Camila Giorgi al ‘Toray Pan Pacific Open’, Wta Premier dotato di un montepremi di 823mila dollari che quest’anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo a Osaka. In un match rinviato di 24 ore per via della pioggia, l’azzurra è stata costretta a ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi esce di scena nei quarti di finale. Vince Elise Mertens : Niente da fare per Camila Giorgi. L’azzurra è stata sconfitta nei quarti di finale del WTA di Osaka (Giappone) con il punteggio di 6-4 6-3 dalla belga Elise Mertens (n.24 WTA) in 1 ora e 13 minuti di partita. Dopo la bella prestazione contro l’americana Sloane Stephens, l’azzurra non è riuscita a ripetersi, dovendo fare i conti con un rendimento decisamente falloso. Nel primo set Giorgi soffre tantissimo al servizio contro la ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Pavlyuchenkova elimina Bertens - anche Camila Giorgi ai quarti : Completato il quadro dei quarti di finale nel torneo WTA di Osaka. Grandi notizie per il Tennis italiano con un’ottima Camila Giorgi, che ha dominato contro l’americana Sloane Stephens per 6-0 6-3 in poco più di un’ora e un quarto. Una super prestazione quella della marchigiana, che ha giocato benissimo ed ora se la vedrà contro la belga Elise Mertens, testa di serie numero nove del torneo. Oltre a Camila, nei quarti accede ...

WTA Osaka – Camila Giorgi stacca il pass per i quarti di finale - stesa in due set l’americana Stephens : Grandissima prestazione dell’azzurra che non lascia scampo alla propria avversaria, stendendola con il punteggio di 6-0, 6-3 Camila Giorgi stacca il pass per i quarti di finale del torneo WTA di Osaka, l’azzurra numero 54 del ranking WTA non lascia scampo a Sloane Stephens, lasciandole solamente le briciole. Una prestazione perfetta della tennista italiana, che si impone con il punteggio di 6-0, 6-3 dopo un’ora e sedici ...

Tennis - WTA Osaka 2019 : Camila Giorgi strapazza Sloane Stephens e accede ai quarti di finale : La parola giusta è impressionante. Camila Giorgi strapazza l’americana (n.14 del mondo) Sloane Stephens e accede ai quarti di finale del WTA di Tennis a Osaka (Giappone). L’azzurra si è imposta con il punteggio di 6-0 6-3 in appena 1 ora e 16 minuti di gioco. Un dominio senza se e senza ma nonostante 11 doppi falli e il 38% di prime in campo. Una prestazione, infatti, in risposta pazzesca che ha permesso alla marchigiana di prevalere ...

Ranking WTA – Tutto invariato nelle prime dieci posizioni - Camila Giorgi perde due posizioni : la nuova classifica : Nella top ten non cambiano le posizioni, al contrario Camila Giorgi perde due posti e diventa 54ª Non si registrano variazioni di sorta nella classifica WTA, che vede al numero uno Ashleigh Barty per la seconda settimana (la nona complessiva). Dietro l’australiana resta Karolina Pliskova staccata di 86 punti, con alle spalle l’ucraina Elina Svitolina. Lapresse Quarta piazza per Naomi Osaka, seguita da Bianca Andreescu e da ...

WTA Osaka – Camila Giorgi sorride all’esordio : Xinyun Han sconfitta in 2 set : Buona la prima per Camila Giorgi al torneo WTA di Osaka: l’azzurra manda al tappeto Xinyun Han in due set sorride Camila Giorgi al ‘Toray Pan Pacific Open’, torneo WTA Premier dotato di un montepremi di 823mila dollari che quest’anno ha cambiato sede spostandosi da Tokyo ad Osaka. La tennista azzurra, numero 54 del ranking femminile mondiale, che lo scorso anno è arrivata in semifinale, ha sconfitto all’esordio la ...