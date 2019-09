Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 27 settembre 2019) Poi qualcuno si infastidisce se li chiamiamo gretini. I ragazzini del “Fridays for Future” di Milano che stamattina hanno marinato la scuola con la scusa del clima, hanno concluso la loro manifestazione di protestail riscaldamento globale bruciando un mappamondo dipesta. Gli hanno dato fuoco provocando una nube di fumo e cenere nel sagrato di piazza Duomo, sprigionando nell’atmosfera la tanto odiata CO2, l’odiata. Sembra una barzelletta, invece è la realtà. E le istituzioni li esaltano: il Ministro dell’Istruzione li giustifica dall’assenza in classe, il presidente Mattarella, il premier Conte e molti Sindaci li aizzano a “continuare così” in uno scenario culturalmente surreale. L’unica cosa che dovrebbero fare i nostri ragazzi, sarebbe invece proprio quella di stare a scuola e studiare le materie ...

sonolucadini : I medici che protestano contro la sentenza sul #suicidioassistito fanno finta di non sapere che ogni giorno negli o… - rtl1025 : ?? '5 milioni di collegamenti a una piattaforma pirata tv. Davanti a schermo più di 9% degli italiani. Suppongo gli… - peppecaridi : Protestano contro le emissioni di anidride carbonica e bruciano una Terra di carta emettendo anidride carbonica ---… -