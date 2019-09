Modella di 14 anni sfila per 13 ore di fila senza mai fermarsi | crolla a terra e muore

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 27 settembre 2019) Una ragazzina di 14è morta per averto interrottamente per 13 ore. La ragazzina si chiamava Vlada Dzyuba era unarussa e stavando in Cina a Shanghai. La ragazza soffriva sin dalla nascita di meningite cronica ed è svenuta proprio mentreva sulla passerella di Shanghai. La ragazza è stata subito soccorsa e trasportata al più vicino ospedale. Dopo due giorni di coma, la ragazzina però è morta. Le sue colleghe, interrogate dalla Polizia cinese, hanno detto che prima di salire sulla passerella per l’ennesima volta la ragazza aveva una febbre altissima. Pochi minuti dopo è caduta a. La ragazza si era trasferita in Cina da soli tre mesi. Era nata a Perm una città degli Urali,. La mamma ha detto che al telefono la figlia diceva di sentirsi molto stanca e che lei la pregava di andare in ospedale per un controllo ma la figlia ...

