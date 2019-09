Ius Culturae | possibile accordo M5S-Pd | si studia la riforma

Fonte : blogo

(Di venerdì 27 settembre 2019) Con il nuovo Governo in carica riprenderà la discussione sullo Iusche, per anni, sia i sostenitori che i detrattori di questahanno impropriamente chiamato Ius Soli, creando non poca confusione. In realtà, infatti, già lasulla quale il parlamento stava lavorando durante i Governi Letta, Renzi e Gentiloni non ha mai previsto la concessione della cittadinanza italiana a tutti i bambini nati in Italia.Cittadinanza: la situazione attualeIn questo momento nel nostro Paese vige lo ius sanguinis, in base al quale un bambino acquisisce alla nascita la cittadinanza italiana se almeno uno dei due genitori è cittadino italiano. Per i nati in Italia da genitori stranieri non è inveceottenere la cittadinanza italiana fino al compimento dei 18 anni di età, quando gli stessi possono fare richiesta, a patto che abbiano risieduto legalmente e ininterrottamente in ...

