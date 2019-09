L' appello della Cirinnà al giallorossi | Abolire madre e padre

Azienda non trova dipendenti in Sicilia - appello della Vincente Delicacies di Bronte : In Sicilia c’è un’Azienda che non riesce proprio a trovare lavoratori tanto che i due proprietari sono costretti a lanciare un appello sul web. Sembrano essere introvabili a Bronte, in Sicilia, i raccoglitori di pistacchi. L’annuncio di lavoro e l’appello è di due impresari Siciliani, Nino Marino e Vincenzo Longhitano, gestori della Vincente Delicacies, Azienda che si occupa della raccolta e nella lavorazione del ...

Governo - l’appello di Bagnai ai colleghi travagliati : “Conte ambizioso e spregiudicato garante della continuità” : “Ai colleghi travagliati vorrei dire una cosa: chi crede nel cambiamento non troverà spazio in un Governo guidato da un uomo politico intelligente, ambizioso, spregiudicato che ha accettato come missione di garantire non il cambiamento ma la continuità, funzione di garanzia del tutto legittima. Pensate bene a quello che state facendo”. Lo ha detto Alberto Bagnai, intervenendo in Senato. “Un Governo di ex marxisti”, ha ...

Stupro a Vittoria - appello della Commissione straordinaria del Comune : "Un episodio orribile che deve indurre ad una riflessione e ad una presa di coscienza collettiva". Sullo Stupro a Vittoria interviene la Commissione

L'appello della mamma di Gaetano : "Mio figlio è autistico - ha bisogno di una maestra di sostegno" : Rosa Scognamiglio Un bambino autistico di 6 anni, originario di Pompei (Napoli), rischia di non avere un'insegnante di sostegno a scuola. L'appello su Facebook della mamma: "Non lasciateci soli" Gaetano è un bambino di 6 anni con dei grandi e profondi occhi color topazio. Il suo sguardo è dolce, carezzevole ed eloquente come pochi altri. Ride di pancia, saltella sul lettone di mamma e papà con il fratellino più piccolo, Alessandro, ...

Il presidente della commissione sportiva d’appello della FIGC “È brutto che ancora si parli di razzismo” : Il presidente della commissione sportiva d’appello della FIGC Piero Sandulli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, per parlare del caso dei cori razzisti dei tifosi del Cagliari ai danni di Lukaku: “E’ brutto parlare di razzismo nel terzo millennio. Noi abbiamo una sola razza: quella umana. Se dobbiamo fare distinzioni di colorazione di pelle, siamo molto indietro con la cultura. Non so cosa succederà per le vicende contro il Cagliari, ...

Alpignano - ladri in casa della defunta durante il funerale : l’appello della figlia su Facebook : Ad Alpignano, nel Torinese, ladri hanno svaligiato casa della defunta mentre erano in corso i funerali. l’appello della figlia: “Sappiate che i tiletti per questi ladri non sono altro che offerte di lavoro con giorno e orario nel quale intervenire. Quindi non lasciate le case incustodite, né quella del defunto né quella dei loro vicini di casa perché subiranno anch'essi il premuroso intervento dei ladri”.

Migranti - appello della "Mare Jonio" : non abbiamo più acqua : Nei giorni scorsi le autorità italiane hanno permesso lo sbarco dalla nave della Ong Mediterranea Saving Human in attesa a 13 miglia nautiche dall'isola di Lampedusa, di 64 persone vulnerabili: donne, bambini e malati. I naufraghi erano stati raccolti da un gommone in avaria a 70 miglia a nord di Misurata il 27 agosto

Caterina Balivo - l'appello per la Foresta Amazzonica in fiamme : "È il declino della società? Preghiamo" : In questi ultimi giorni gli occhi dell'intero pianeta sono rivolti agli incendi che stanno consumando gran parte della Foresta Amazzonica. I roghi, raramente causati dalle alte temperature, ma piuttosto di natura dolosa, rispetto all'anno scorso sono aumentati dell'83% e stanno quindi allarmando i c

L'accorato appello di Salvini a Di Maio : "Le porte della Lega sono infinite pur di fermare il Pd" : “Oggi c’è un incontro tra vertici del Pd e vertici dei 5 Stelle. Mi auguro che nessuno pensi di lasciare l’Italia in mano a un partito, come il Partito democratico, che ha perso tutte le elezioni, perché ne ha combinato di cotte e di crude”. Così Matteo Salvini in diretta Facebook. L’ipotesi di governo M5s-Pd “sta facendo rabbrividire i cittadini di mezza Italia e gli imprenditori”, ...

Beatrice - morta a 5 mesi per un errore medico. L’appello della mamma : “Verità e giustizia” : Una tragedia e l'incolmabile vuoto che ha lasciato la piccola Beatrice, la mamma Bedetta Bua racconta a Fanpage.it la storia di sua figlia, morta a soli 5 mesi in seguito ad una operazione al cuore all'ospedale di Taormina per correggere una malformazione che le era stata diagnosticata in utero. A un anno dal decesso della piccola, continuano le indagini su quanto successo, in attesa di scoprire i risultati dell'autopsia: "Voglio verità e ...

Open Arms - ora la Spagna offre le Baleari | appello della Ong : "Ci diano i mezzi per lo sbarco" : L'organizzazione non governativa su Twitter: "Miserabile è chi utilizza 107 esseri umani senza nome per fare propaganda xenofoba e razzista"

Napoletano morto in viaggio di nozze in Kenya - l'appello della moglie : «Non inviateci più soldi» : «Ringrazio tutte le persone per la solidarietà dimostrata, vi chiedo cortesemente di non inviare più soldi all'iban. Le intenzioni iniziali erano altre ma la situazione sembra...

Cilento - il giallo di Simon - turista scomparso 8 giorni fa : disperato appello della mamma : Simon Gautier, turista francese di 27 anni, risulta disperso dal 9 agosto scorso. Venerdì scorso il giovane, in Cilento per una vacanza, è uscito per un'escursione lungo il Sentiero della Molara. Dopo una caduta ha allertato i soccorsi, ma gli uomini del 118 non sono riusciti a rintracciarlo. Simon sembra scomparso nel nulla e ora la mamma Delphine, giunta in provincia di Salerno per cercarlo, ha lanciato un accorato appello a Trekking Tv: "Mio ...

appello su Facebook per il funerale della moglie - arrivano 700 persone : El Paso, 17 ago. (AdnKronos) – Temeva di dover seppellire sua moglie da solo, così ha invitato su Facebook l’intera comunità. Oltre 700 persone si sono presentate, in queste ore, al ‘La Paz Faith Memorial and Spiritual Center’ per il funerale di Margie Reckard, vittima della del 3 agosto, e hanno mostrato affetto e comprensione a suo marito Antonio Basco. Lo ha raccontato il ‘New York Times’, ...