«Sei uno zingaro» | i cori contro Pjanic al Rigamonti

Fca Pomigliano - a ottobre previsto uno stop di Sei giorni : Sei giorni di fermo collettivo per i lavoratori dello stabilimento Fca di Pomigliano d'Arco a causa di una contrazione di mercato, ma anche l'avvio dei lavori nel reparto ex Alfa 147, dove si...

Deianira Marzano attacca Alberto Mezzetti : 'Nessuno parla di te - Sei poco interessante' : Alberto Mezzetti è tornato all'attacco e si è scagliato nuovamente contro Barbara D'Urso. Come si sa, tra i due i rapporti non sono più sereni da quando l'ex gieffino ha trionfato al Grande Fratello 2018 e aveva ammesso persino di essere interessato alla conduttrice partenopea, tant'è che aveva iniziato a corteggiarla insistentemente. Ora però tutto è cambiato e l'ex gieffino ha accusato duramente la D'Urso di "tagliarlo fuori" dalle sue ...

Giovane per Sei anni ha vissuto incatenato perché per il padre era posseduto da uno spirito maligno : In Arabia Saudita un ragazzo di 29 anni è stato incatenato per sei anni perché, secondo il padre, era posseduto da uno spirito maligno. Il padre del ragazzo di religione islamica credeva che il figlio fosse posseduto da un jinn un’entità soprannaturale che ha le sembianze umane ma è metà uomo e metà spirito. Secondo quanto scritto nel Corano lo Jiin è uno spirito maligno. Un uomo non riusciva a comprendere il perché il figlio avesse ...

Revenge porn a Catania - 31enne pubblica foto hot della ex : rischia condanna da uno e Sei anni : Un uomo di trentuno anni è stato denunciato dalla polizia postale di Catania per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite dopo aver pubblicato su un sito per adulti foto intime di una ragazza con cui aveva avuto una relazione. Grazie alle norme sul Revenge porn, l’uomo potrebbe rischiare una condanna da uno e sei anni di reclusione.Continua a leggere

Taylor Mega e il livido quadrato/ Il manager : 'Sei andata con uno con la cap*ella..' : Taylor Mega, strano livido sulla gamba e frecciatine hot dal suo manager sui social: 'Sei andata con uno che...' ecco il loro scambio di battute

Bologna – Sinisa - Sei uno spettacolo! Mihajlovic dirigerà l’allenamento di oggi dei rossoblu : Mihajlovic sorprende ancora: oggi pomeriggio guiderà l’allenamento del Bologna a Casteldebole Sinisa Mihajlovic è un vero guerriero e lo sta dimostrando ogni giorno sempre più. Dopo l’incredibile sorpresa di domenica, quando il tecnico serbo ha deciso di lasciare l’ospedale di Bologna per recarsi a Verona per guidare i suoi giocatori dalla panchina nella prima di campionato, ieri sono arrivate buone notizie: Mihajlovic è ...

“Sei uno scheletro!”. Martina Colombari - fisico da urlo a 44 anni. Ma scoppia la polemica : Saranno passati anche vent’anni dalla sua elezione a Miss Italia 1999, ma Martina Colombari continua ad essere qualcosa di assurdo. La modella emiliana ha compiuto poco tempo fa i quarantaquattro anni ma il suo è veramente un fisico immortale. Il segreto, come vedremo in seguito, è senza dubbio l’allenamento fisico: corsa, ma anche bicicletta e tanta piscina. Solo così riesce a mantenere sode e toniche le sue forme strepitose. Anche se qualcuno ...

Stasera il picco delle stelle cadenti di Agosto : è la notte delle PerSeidi - uno spettacolo imperdibile : Ad Agosto torna il consueto e suggestivo appuntamento con le meteore appartenenti allo sciame delle Perseidi: sebbene la “pioggia” sia attiva da giorni, il picco dell’attività è previsto nella notte tra il 12 e il 13 Agosto, quando, purtroppo, la Luna sarà quasi completamente piena, per cui diminuirà la possibilità di ammirare le stelle cadenti. Si può comunque tentare l’osservazione anche nelle prossime serate, in ...

Padre scopre il figlio che sta fumando uno spinello e gli da uno schiaffo - viene denunciato rischia Sei mesi di carcere : Il Padre sospettava qualcosa e ha iniziato a seguire suo figlio, un ragazzino di 15 anni. Le sue preoccupazioni divennero realtà quando ricevette una chiamata dalla caserma dei carabinieri. Durante una perquisizione, i carabinieri di Cattolica nel parco cittadino fermarono un ragazzo che stava fumando uno spinello. Il 15 enne fu portato in caserma e poi denunciato. I carabinieri hanno subito avvisato il Padre del quindicenne come ...

Camion travolge soccorsi in galleria su A12 : Sei feriti - uno grave : Claudio Carollo Sull'A12 direzione Genova un Camion ha travolto due mezzi di soccorso fermi in galleria per assistere un'auto in panne. L'incidente ha provocato sei feriti, grave l'operatore di Autostrade Grosso incidente in galleria nella tarda mattinata sull'A12. Un Camion ha travolto due mezzi di soccorso fermi nel tunnel per assistere un'auto in panne, tra Sestri Levante e Lavagna, in direzione Genova. L'autoarticolato ha ...

Scoperti Sei vulcani sottomarini in Sicilia : uno è attivo e si trova a pochi chilometri dalla spiaggia : A quanto pare i fondali dei nostri mari e oceani riserverebbero ancora qualche sorpresa. Sono infatti stati Scoperti sei vulcani sottomarini, dei quali si ignorava del tutto l'esistenza. Le ricerche si sono concentrate nella porzione di mare sud-occidentale della Sicilia e sono state condotte a bord

Uno yacht da milioni di euro affonda in Sardegna : salvate Sei persone : Le difficoltà sarebbero iniziate a causa delle pessime condizioni meteo e di navigazione, per cui lo yacht si è inclinando iniziando a imbarcare grandi quantità di acqua e danneggiando il motore. All'intervento della Guardia Costiera, cinque persone sono state subito soccorse, mentre il capitano è rimasto a bordo nel tentativo di evitare che l'imbarcazione affondasse.Continua a leggere