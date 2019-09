Napoli | tornano in piazza gli operai Whirlpool | in corteo fino al consolato Usa

CorSport : Napoli-Cagliari - tornano Mertens e Lozano. Fabian e Koulibaly riposano : Ancora turnover per il Napoli contro il Cagliari, domani. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport dovrebbe riposare Koulibaly. Avrebbe dovuto fermarsi per un turno anche contro il Lecce ma il risentimento muscolare di Manolas ha costretto Ancelotti a schierare il senegalese al fianco di Maksimovic. Stavolta toccherà a lui restare in panchina a rifiatare. In porta ci sarà di nuovo Meret, dopo la pausa che ha dato spazio a Ospina. Di Lorenzo ...

A Napoli tornano i cross da destra - grazie a Di Lorenzo : FALLI DA DIETRO – TERZA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2019-20 Negli alberghi di Firenze lascia sempre qualcosa. Stavolta gli è andata meglio rispetto a tre anni fa. Quando sotto qualche letto sfatto lasciò uno scudetto. Particolare che lui ora – scaccolandosi nervosamente – prova con maldestro eloquio a smentire. Sembra un’altra persona, ormai. Barba rasata di fresco e con cura. Polo e pantaloni blu a sostituire una tuta che fu un simbolo e che ...

Napoli-Liverpool - le probabili formazioni : tornano titolari Insigne e Ghoulam : Napoli-Liverpool, LE probabili formazioni – Sfida di lusso nel girone E. Si parte subito forte con la gara tra Napoli e Liverpool, favorite del girone, che si affrontano nella prima giornata. Napoli reduce dalla vittoria contro la Sampdoria per 2-0, che ha lasciato ancora qualche perplessità sulla fase difensiva degli azzurri. La fase offensiva è invece già in palla, soprattutto grazie ad un Mertens in grande forma. Dall’altra ...

Napoli - tornano gli spacciatori al Vasto a due passi dalla chiesa di Salvini : Ferrovia, esterno giorno, scena prima: una comitiva di turisti australiani scende dal Frecciarossa e piega subito a destra, imboccando il corso Novara. Lungo il marciapiedi il gruppo inizia a fare lo...

Anticipazioni Un posto al sole : Elena Giordano e Viola Bruni tornano a Napoli : Mancano solo pochi giorni alla fine della 23^ stagione di Un posto al sole, che chiuderà ufficialmente i battenti venerdì 9 agosto. La soap andrà poi in pausa per due settimane e tornerà regolarmente in onda lunedì 26 agosto, a partire dalle ore 20:45 su Rai 3. L'inizio della 24^ stagione sarà caratterizzato da due graditi ritorni: il primo è stato annunciato qualche giorno fa e riguarda l'attrice Ilenia Lazzarin, interprete di Viola Bruni. Il ...