Torino | bruciavano auto e rifiuti causando fumi tossici | arrestati più di 20 rom

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 24 settembre 2019) Aurora Vigne Nel campo nomadi in strada dell’Aeroporto, a, i romrubate. Questa mattina la sentenza: condanne fino a tre annirubate a tutto andare. E così i rom del campo nomadi in strada dell'Aeroporto, a, sono finiti in manette. La sentenza è stata pronunciata questa mattina. Come riporta La Stampa, il giudice Claudio Canavero ha accolto le richieste di condanna del pm Alessandra Provazza. In totale, sono 21 i rom condannati e le pene vanno dai 16 mesi ai tre anni. I carabinieri di Leinì hanno potuto dimostrare le attività illecite dei nomadi grazie ad alcune telecamere piazzate vicino al campo. In questo modo, per sei mesi - dal luglio 2017 al gennaio 2018 - hanno monitorato la situazione e hanno visto che i nomadi incendiavanoillegalmente e anche svariaterubate, per tentare di distruggere ...

AntonellaS7 : RT @cinziaberardi1: @jacopo_iacoboni E poi chi semina odio è Salvini...ricordiamo Chef Rubio, Veronesi, Aspesi, Sanfilippo per citare alcun… - cinziaberardi1 : @jacopo_iacoboni E poi chi semina odio è Salvini...ricordiamo Chef Rubio, Veronesi, Aspesi, Sanfilippo per citare a… -