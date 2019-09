Francesca morta a vent’anni | ok all’espianto | i suoi organi salveranno delle vite

Fonte : attualitavip.myblog

(Di martedì 24 settembre 2019) Non ce l’ha fattaSchirinzi, la ragazza di vent’anni vittima di un incidente stradale qualche giorno fa lungo la strada statale Telesina: per la giovane, che aveva la grande passione del canto (postava anche su YouTube i videosue bellissime performance) è stata dichiarata la morte cerebrale nella giornata di ieri dai medici del reparto di Neurorianimazione dell’ospedale Rummo di Benevento.era insieme al fratello e allo zio quando è avvenuto lo schianto, giovedì scorso: i, per decisione della famiglia, saranno donati e potranno salvare altre. Domani a Grottaminarda, paese dell’avellinese di cui i tre erano originari, si terranno i funerali della ventenne: si sono già tenuti invece i funeralialtre due vittime. Nell’incidente, avvenuto all’altezza di Torrecuso nei pressi dello svincolo per Campobasso, hanno ...

