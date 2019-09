Quindicenne abortisce per paura del compagno Ventiquattrenne arrestato

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 23 settembre 2019) L’inferno a 15 anni. Violenze e botte. E un aborto per. Unè statoin provincia di Catania per maltrattamenti in famiglia. E’ accusato di avere picchiato l’adolescente con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.La ragazza, secondo il suo racconto, avrebbe avuto con il giovane, che spesso la picchiava, una prima gravidanza, ma che, temendo il peggio, avrebbe interrotto volontariamente. Recentemente, la giovane è nuovamente rimasta incinta. Sono stati i carabinieri a intervenire dopo che la mamma della vittima aveva chiesto loro aiuto.

