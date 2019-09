David Beckham | “Competitivo anche con i miei figli | non li lascio mai vincere”

Paul Smith - la collezione con Mark Mahoney - il tatuatore che piace anche a Johnny Depp e David Beckham : Dimenticatevi per un attimo le righe colorate. Quelle che in tutto il mondo sono riconosciute come la cifra stilistica di Paul Smith. Perché lo stilista inglese, almeno per la prossima stagione autunnale, le ha accantonate, ma solo per poco. Con Mark Mahoney, - il noto tatoo artist di Los Angeles, considerato una leggenda vivente nel mondo dei tatuaggi, amato da personaggi del calibro di Johnny Depp, David Beckham e Rihanna solo per citarne ...

David Beckham si risposa (per spot) con una modella cinese : In smoking e in forma smagliante, l'ex calciatore filma lo spot di un albergo di lusso londinese, recitando il ruolo di uno sposo di una splendida modella asiatica. La gelosia di Victoria Beckham nei confronti del marito David è ben nota, quindi in tanti a Londra si sono chiesti come abbia fatto l’ex calciatore a strappare alla moglie il permesso di girare un video in cui fa finta di sposarsi con un’altra donna in uno spot in cui si mostra molto ...

Harper ossessionata da Harry Potter - David Beckham le costruisce un mega castello : Victoria Beckham ha svelato, attraverso i social, la passione della figlia più piccola per il famoso maghetto e della dedizione del marito David Beckham nel realizzare per la piccola il castello di Harry Potter in miniatura. Fino ad oggi sapevamo che David Beckham ci sa fare con il pallone. A quanto pare però se la cava bene anche con il fai da te o meglio, con le costruzioni. La moglie Victoria Beckham lo ha ripreso in alcuni video, pubblicati ...

David - Victoria e Brooklyn Beckham - le foto più belle - : Fonte foto: InstagramDavid, Victoria e Brooklyn Beckham, le foto più belle 1Sezione: Spettacoli Tag: social network Sofia Lombardi Le immagini più belle di David e Victoria Beckham, in compagnia del figlio maggiore Brooklyn: una famiglia di protagonisti dei social network David e Victoria Beckham sempre più protagonisti dei social ...

David Beckham - la magia del suo braccialetto : I braccialetti sono un accessorio difficile da portare per un uomo. Come fare, ad esempio, ad averne uno al polso senza sembrare un attaccabrighe sanguinario? Il punto di partenza è seguire un semplice mantra: less is more, meno è di più. E quando si tratta di un design sostenibile con un obiettivo importante che lo giustifica, è ancora meglio. Per questo motivo il braccialetto di settembre è senz'altro quello di ...

BECKHAM IN PUGLIA/ David e Victoria - vacanza in Italia finita? Lo Spice Boy saluta... : David e Victoria BECKHAM, la loro vacanza in PUGLIA è giunta al termine? La coppia con i quattro figli al seguito pronta a lasciare l'Italia.

David Beckham in bici alla scoperta della Puglia : la vacanza è in famiglia : David Beckham e famiglia in vacanza in Puglia. Una passeggiata in bicicletta, la cena in famiglia con tanto di scarpetta e il relax regalato dal panorama di Savelletri. David Beckham e la moglie, l’ex Spice Girls Victoria, sono in Puglia insieme ai quattro figli – Broklyn, Romeo, Harper e Cruz – per una vacanza ristoratrice nel resort di lusso Borgo Egnazia, in provincia di Brindisi. L’ex calciatore di Manchester United, ...

Beckham in Puglia : David e Victoria innamorati del Salento - : ... e in Puglia è già scattata la mania per una coppia che in questi giorni ha conquistato molti nuovi fan… Dario D'Angelo, ilsussidiario.net

La Puglia strega (anche) David e Victoria Beckham : La loro love story è da filmSi supportano a vicendaCi hanno messo impegnoHanno ammesso i loro erroriHanno rinnovato i voti nuzialiHanno un look perfettamente coordinatoSono degli ottimi genitoriMantengono vivo il romanticismoDopo l’appuntamento privato e assai galante in quel di Versailles, per la coppia più glam (e famosa) del Regno Unito è tempo di pedalate spensierate in mezzo ai campi, al sole della Puglia. Stando ai loro stessi ...

I Beckham in Puglia - tra passeggiate in bici - cibo e le "scarpette" di David - : Roberta Damiata Questa estate tutte le star più famose sono venute in Italia per una vacanza, gli ultimi sono stati i Beckham che hanno trascorso qualche giorno in Puglia. Mai come quest’anno il nostro paese sembra essere la meta preferita delle vacanze delle star di mezzo mondo. Ci sono proprio tutti, dalle Kardashian ai più grandi attori di Hollywood. Tutti hanno fatto un giro, tra mare buon cibo e tanto sole. Non potevano certo ...

David Beckham compra un grattacielo da 40 milioni : David Beckham, ex calciatore di Real Madrid e Manchester United, acquisterà una casa a Miami, anzi un grattacielo per la cifra 40 milioni di euro. Un costo mai pagato per un immobile che dunque diverebbe il più costoso al mondo.La scelta dei Beckham di prendere casa in Florida non è legata solo a motivi di piacere. Il calciatore inglese ha infatti deciso di intavolare la trattativa per l’acquisto del grattacielo in quanto proprietario del ...

La foto di David Beckham e Marco Ferri sui social fa esultare l'ex gieffino : David Beckham ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con Marco Ferri, modello italiano ed ex "inquilino" del Grande Fratello. Ferri, orgoglioso del gesto di Beckham, ha commentato il suo post: "Incontro epico, ci vediamo presto". Tra le molte iniziative imprenditoriali e di marketing, David Beckham ha lanciato negli ultimi tempi un nuovo brand, "House 99", una linea di prodotti ideata dallo stesso imprenditore ...