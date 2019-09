Clima | Greta Thunberg ai leader mondiali | “Avete rubato i miei sogni e la mia infanzia

Clima - Greta Thunberg ai leader mondiali : “Ci avete rubato sogni e infanzia” : Greta Thunberg, la giovane attivista svedese divenuta il volto della lotta ai cambiamenti Climatici, ha apostrofato duramente i leader mondiali che partecipano al Climate Summit in corso al Palazzo di Vetro. “Venite da noi giovani per avere speranza. Come osate? avete rubato i miei sogni e la mia infanzia con le vostre parole vuote, eppure sono uno delle più fortunate”, ha sottolineato la Thunberg, ricordando che “persone ...

Al via l’Assemblea Onu sul Clima - Greta Thunberg : “Noi giovani saremo inarrestabili” : Lotta al cambiamento climatico e sostenibilità saranno il focus della 74ª Assemblea generale delle Nazioni Unite. I lavori a New York si apriranno ufficialmente martedì, come di consueto con il discorso del seGretario generale Antonio Guterres, seguito dal presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro e da quello americano Donald Trump. Ma già da oggi, si è discusso di clima con lo Youth climate Summit a cui hanno partecipato giovani da tutto il ...

Climate change - Greta all’Onu : «Siamo inarrestabili» : Al palazzo di Vetro, Greta è stata accolta da un’ovazione. «Milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto giovani, hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Abbiamo mostrato che siamo uniti e che siamo inarrestabili», ha detto Greta

Greta Thunberg parla all’Onu del movimento per il Clima : “Noi siamo inarrestabili”. E Guterres elogia il “coraggio dei ragazzi” : “Noi giovani siamo inarrestabili“. Con queste parole l’attivista svedese Greta Thunberg ha aperto il Youth climate Summit all’Onu a New York alla presenza del seGretario generale Antonio Guterres. “Ieri milioni di persone in tutto il mondo, soprattutto ragazzi – continua Greta, accolta al Palazzo di vetro con un’ovazione – hanno marciato e chiesto vere azioni sul clima. Voglio ringraziare le ...

Sciopero per il Clima - i ragazzi in piazza in 150 Paesi. Greta Thunberg : “Insieme stiamo cambiando il mondo” [GALLERY] : Dall’Australia, l’Africa, l’Asia, l’Europa e l’America i ragazzi del mondo scendono oggi in strada per lo Sciopero globale per il clima dei Fridays for Future. A New York, dove il distretto scolastico ha dato il permesso di saltare le lezioni, sono attesi più di un milione di ragazzi in quello che potrebbe essere uno dei maggiori fra i 5mila eventi previsti in circa 150 paesi che hanno risposto all’appello ...

Cento miliardi per Greta : le misure della Germania per il Clima : Mentre riprendono le proteste dei giovani contro i cambiamenti climatici, la Germania sceglie stanziare fondi per il clima. Berlino, riporta l’Afp, investirà almeno 100 miliardi di euro entro il 2030 “per la protezione del clima e la transizione energetica”.Sul piano cui i partiti tedeschi della coalizione di governo guidato da Angela Merkel hanno trovato un accordo dopo una maratona di negoziati durata oltre 18 ...

Al via lo “sciopero” globale per il Clima guidato da Greta Thunberg : Al via lo “sciopero” globale per il clima: da Melbourne a Stoccolma, da New York a Parigi, gli attivisti partecipano oggi a numerose manifestazioni in difesa del pianeta. Immancabile la presenza di Greta Thunberg, la 16enne svedese diventata figura-simbolo delle iniziative contro i cambiamenti climatici: la giovane si trova a New York in vista del summit ONU sul clima del 23 settembre. Il Global climate Strike è il 3° di una serie di ...

Zhao e Howey come Greta : i giovani cinesi che lottano per il Clima : come Greta Thunberg, anche loro sanno che il tempo sta per scadere ed è necessario intraprendere azioni radicali per lottare contro i cambiamenti climatici. Ma Zhao Jiaxin e Howey Ou, i due giovani cinesi che stanno cercando di convincere Pechino a intraprendere azioni radicali per la riduzione del carbonio, devono fronteggiare le resistenze di un Paese che è il principale emettitore di carbonio al mondo. Zhao Jiaxin è uno studente di Ingegneria ...

Clima - Greta contro i senatori USA : “Non vi impegnate abbastanza” : L’attivista svedese 16enne Greta Thunberg ha rimproverato i senatori statunitensi della task force per i cambiamenti Climatici: “Ci state provando ma non fate abbastanza“, ha dichiarato la giovane, che il 20 settembre, alla vigilia del “Climate Action Summit”, parteciperà a New York allo sciopero mondiale a sostegno della lotta contro il cambiamento Climatico. “Risparmiate i complimenti, non invitateci a ...

Clima - l’appello di Greta ai giovani : “Ci vediamo in strada” : “Chiedo a tutti voi di partecipare alle proteste globali sul Clima del 20 e 27 settembre. E un’ultima cosa…. ci vediamo in strada!”. E’ un’ovazione ad accogliere l’ultimo appello della giovane attivista svedese Greta Thunberg durante il suo intervento alla George Washington University, nella capitale statunitense. “Stiamo assistendo ad un risveglio, anche se lento – ha aggiunto la 16enne ...

La settimana del Clima : dal 20 al 27 settembre la Week for Future con scioperi e iniziative dei giovani di Greta - ma anche il summit Onu : Quella da venerdì 20 a venerdì 27 settembre sarà una settimana bollente dal punto di vista del clima. E non solo per le temperature, ma per le iniziative che i giovani (e non solo) di tutto il mondo intendono condurre per chiedere un’azione rapida contro i cambiamenti climatici. Inoltre, lunedì 23, si terrà anche il summit dell’Onu sul clima a New York. #WeekForFuture, dal 20 al 27, sarà la terza iniziativa globale del movimento di Greta ...

Greta Thunberg davanti alla Casa Bianca : simula un’estinzione di massa per la lotta contro i cambiamenti Climatici [GALLERY] : Dopo aver invitato in tv i politici a scendere in campo in difesa del clima, Greta Thunberg si è unita ai manifestanti che, fuori dalla Casa Bianca, chiedono al governo di affrontare l’emergenza del cambiamento climatico. La sedicenne attivista svedese e i manifestanti hanno inscenato una “estinzione di massa“, simulando di morire a causa del cambiamento climatico. Una performance di 11 minuti, per ricordare gli anni che ...

