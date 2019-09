Migranti | Ocean Viking sbarcherà i 182 a bordo a Messina | via libera del ministero

Migranti - l'Ocean Viking va a Messina : A bordo dell'imbarcazione anche 13 minori e una neonata di otto giorni

Migranti - nuovi sbarchi a Lampedusa. Ocean Viking ne soccorre altri 36 e chiede un porto sicuro : Proseguono gli sbarchi autonomi a Lampedusa: l'ultimo è quello di una barca in legno con a bordo 27 Migranti. E sull'isola rimane il problema del sovraffollamento dell'hotspot. Intanto la Ocean Viking ha soccorso, su richiesta delle autorità maltesi, altre 36 persone in mare: l'imbarcazione chiede un porto sicuro a Italia e Malta per far sbarcare 218 persone.Continua a leggere

Migranti - in 27 sbarcano nella notte a Lampedusa : anche 8 bambini. E la Ocean Viking ne soccorre altri 36 : a bordo sono 218 : Ventisette solo nell’ultima notte. Oltre 220 due giorni fa, secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. Il numero di Migranti che nelle ultime settimane stanno arrivando sulle coste italiane è in aumento e mette in allarme il Viminale: sono 1435 quelli sbarcati da inizio settembre. E la maggior parte non arriva a bordo delle navi delle ong, o con quelle della Guardia costiera, ma lo fa autonomamente, con i cosiddetti ...

Ocean Viking torna alla carica : a bordo 218 Migranti : Gianni Carotenuto Ocean Viking, la nave ong di Sos Mediterranée e Medici senza Frontiere, dopo gli 82 migranti sbarcati a Lampedusa è tornata a operare nel Mediterraneo. In tre giorni raccolte 218 persone: dove saranno fatte scendere? Dai 109 di martedì ai 218 di oggi. Esattamente il doppio. Su Twitter, la nave ong Ocean Viking aggiorna di ora in ora il conto dei migranti salvati nel Mediterraneo nella nuova spedizione dopo quella culminata ...

La nave Ocean Viking ha salvato altri 36 Migranti. Ora a bordo sono in 218 : La nave Ocean Viking, che Medici senza frontiere gestisce insieme a Sos Mediterranee, ha salvato 36 migranti che si trovavano su un barchino di legno in acque internazionali. Come riferisce su Twitter la stessa Msf: "questa ultima operazione è stata coordinata dalle autorità marittime maltesi e porta a 218 il numero totale di superstiti a bordo della Ocean Viking" in questo momento. BREAKING @SOSMedIntl and @MSF_Sea teams just ...

Ocean Viking salva altri 73 Migranti : ora sono in 182 a bordo in attesa di un porto di sbarco : La nave Ocean Viking delle ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere ha salvato altri 73 migranti su una piccola barca sovraffollata a 29 miglia dalle coste libiche. Ora sono in tutto 182 le persone soccorse a bordo della nave umanitaria che chiede con urgenza un porto di sbarco. Tra i migranti soccorsi ci sono anche donne, bambini piccoli.Continua a leggere

Ocean Viking fa il pieno : a bordo 109 Migranti. E adesso punterà l'Italia : Fausto Biloslavo La ong in acque libiche. Tensione tra Roma e La Valletta, che alla fine accoglie 90 persone La nave Ocean Viking delle Ong torna a fare il pieno di 109 migranti davanti alla Libia e come sempre finirà per puntare sull'Italia. Non solo: ieri con Malta si è scatenato un braccio di ferro su 90 persone soccorse dalle nostre motovedette. La nave Viking di Msf ed Sos Mediterranee, dopo aver sbarcato domenica a Lampedusa 82 ...

Ocean Viking - nuovo caso Malta : l'isola rifiuta il trasbordo dei Migranti : Questa notte, in acque maltesi, un'imbarcazione della Guardia costiera italiana ha avviato il salvataggio di 90 migranti che si trovavano a bordo di una piccola chiatta. Il natante, a quanto ha riferito la Guardia Costiera italiana, si trovava in precarie condizioni di galleggiamento. Nel contempo, appena concluse le prime operazioni di salvataggio, la Guardia Costiera italiana ha chiesto a Malta di poter inviare una seconda imbarcazione adatta ...

GC salva 90 Migranti in acque maltesi - l’isola non collabora. Ocean Viking recupera 48 persone : La Guardia Costiera italiana ha salvato 90 persone in mare, in zona di competenza maltese. Una volta recuperate ha chiesto a Malta l'invio di un pattugliatore per trasbordare i naufraghi, ma La Valletta si è rifiutata di collaborare. Diversa la versione delle forze armate maltesi, secondo cui il porto più vicino era quello di Lampedusa. Nuovo salvataggio per la Ocean Viking.Continua a leggere

La nave Ocean Viking ha soccorso 48 Migranti al largo della Libia : Ocean Viking, la nave di salvataggio gestita dalle ong MSF e SOS Mediterranee, ha soccorso 48 migranti al largo della Libia, mentre erano in difficoltà a bordo di una barca di legno. Tra loro ci sono anche bambini e neonati.

Ocean Viking - Bruno Vespa : "Bene - ma siamo sicuri che l'Europa si prenda i Migranti?" : La Ocean Viking è stata fatta sbarcare. Il governo infatti ha cambiato linea rispetto a quella durissima tenuta quando Matteo Salvini era ministro dell'Interno: più accoglienza e collaborazione da parte dell'Unione europea. "Benissimo", scrive quindi Bruno Vespa in un post pubblicato sul suo profilo

Ocean Viking - sbarcati a Lampedusa 82 Migranti : Sono sbarcati a Lampedusa gli 82 migranti della Ocean Viking, dopo che l'Italia ha assegnato quello dell'isola come porto sicuro