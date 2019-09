Impressionante! Da qualche ora non si fa che parlare di Farbizio Moro ed Ermal Meta Ecco

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 21 settembre 2019) Un successo quest’anno “Tali e quali show”. I protagonisti assoluti dell’ultima puntata sono stati senza dubbio Gigi e Ross che si sono cimentati nell’imitazione die Fabrizioe si sono esibiti nella canzone ‘Non mi avete fatto niente‘, con la quale i due artisti si sono presentati al Festival di Sanremo 2018. Non solo la somiglianza è impressionante ma anche la performance canora è decisamente buona. Il pubblico li ha incitati non poco: “Bravi, bravi”. Loretta Goggi ha commentato: “Somiglianza impressionante e poi avete proprio vissuto la canzone, c’era qualcosa di più, c’era anima e questo va oltre la somiglianza”. Panariello ha poi stuzzicato Enrico Brignano: “Secondo me Flora Canto lo avrebbe fatto meglio”. Sologiorno prima avevano detto: “Abbiamo tanta paura perché loro sono molto amati e noi anche li amiamo. Siamo pronti”. Non un’esibizione semplice per ...

