Banche | pressing Bankitalia su fusioni al Sud | ancora un anno benefici fiscali Adnkronos

Fonte : liberoquotidiano

(Di sabato 21 settembre 2019) Milano, 21 set. () (di Vittoria Vimercati) - Messa in sicurezza, almeno per ora, Banca Carige, resta il dossier delle popolari del Sud da risolvere per liberare il sistema bancario da altri possibili focolai di crisi. E non è un caso che il direttore generale di, Fabio Panetta, a

finanza24 : Banche del Sud: Bankitalia in pressing per fusioni - bruerne : RT @sole24ore: Nella #primapagina del Sole24ore del #18settembre: #banche, #atlantia, #moda, #mediobanca, pagelle fiscali, #commercialisti… - Eleonora_Buffon : RT @sole24ore: Nella #primapagina del Sole24ore del #18settembre: #banche, #atlantia, #moda, #mediobanca, pagelle fiscali, #commercialisti… -