Fonte : romadailynews

(Di venerdì 20 settembre 2019) Roma – Si è appenail Piano Caldo, con le attività ricreative e di tipo fisico-cognitivo erogate gratuitamente nei Centri Sociali Anziani e quelle formative/informative realizzate negli impianti sportivi capitolini. Obiettivo della pianificazione, partita il 1 luglio, era quello di informare per prevenire i rischi, sostenere anziani in condizioni di disagio ed isolamento organizzando attività dirette in via prioritari agli iscritti dei CSA. Per 92 giorni sono stati anche attivi servizi aggiuntivi di accoglienza per persone senza dimora, nuclei familiari in emergenza, persone con gravi problemi sociali e altri soggetti in condizioni di marginalità sociale. L’incremento delle presenze di anziani in molti Municipi è evidente. Gli accessi totali sono stati 12.500 a fronte dei 6.400 del 2018. Ottima l’affluenza nel V, VI, XIV e XV Municipio dove più di 7.500 persone hanno ...

romadailynews : #Campidoglio: concluso “Piano Caldo” 2019: #Roma – Si è appena concluso il Piano Caldo 2019… - Scali1974r : RT @siriannimariaa: Si è concluso da poco il presidio al Campidoglio per “ Laboratori Sociali”. Abbiamo continuato a denunciare insieme a l… - FiorellaPuglia : RT @siriannimariaa: Si è concluso da poco il presidio al Campidoglio per “ Laboratori Sociali”. Abbiamo continuato a denunciare insieme a l… -