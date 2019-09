Lotta | Mondiali 2019 | programma | orari e tv di mercoledì 18 settembre Tutti gli azzurri

Fonte : oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2019) L’Italia torna protagonista, dopo un giorno di pausa, ai Campionati del Mondodiin corso di svolgimento nella capitale kazaka di Nursultan. Per la selezione tricolore entrano quest’oggi in scena le protagoniste dellafemminile con Arianna Carieri ed Eleni Pjollaj impegnate rispettivamente nelle eliminatorie dei 57 e 76 kg. In palio, oltre alle medaglie iridate, ci sono i primi pass olimpici che verranno assegnati alle prime 6 classificate di ciascuna categoria prendendo in considerazione solo una singola atleta per Nazione. Di seguito ilcompleto della giornata, congli incontri che verranno trasmessi in diretta streaming su UWW.1807.00-11.00 Qualificazionifemminile 57,59,65,76kg – Arianna Carieri (57), Eleni Pjollaj (76) 07.00-11.00 Ripescaggifemminile 50,53,55,72kg 12.45-13.45 Semifinali...

