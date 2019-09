Il vero pericolo non sono i capelli colorati | ma gli studenti con la schiscetta

Tetano - fuori pericolo bimba di 10 anni figlia di genitori no vax a vero na : ha rischiato di morire : Contratto il Tetano , perchè non vaccinata dai genitori no vax, aveva rischiato di morire , ma ora la bambina di Verona di 10 anni ha lasciato la terapia Intensiva dell'ospedale scaligero...

Couchsurfing - nuova denuncia per molestie : ma è davvero così pericoloso? : di Marta Coccoluto Con la notizia della denuncia per molestia sessuale delle due giovani turiste francesi ospiti a Milano, si torna a discutere della sicurezza dei servizi di ospitalità gratuita tramite il Couchsurfing – letteralmente “surfare sul divano”, ovvero alloggiare gratis dormendo sul divano di chi ti ospiterà. Il servizio online no profit è nato nel 2003 per mettere in comunicazione persone disposte a scambiarsi ...