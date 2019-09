Ostuni | la consigliera della Lega si difende | “Non ho deriso nessun migrante Ecco come è

Fonte : fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2019) Margherita Penta, lacomunale die coordinatrice provinciale, sidalle accuse di razzismo circolate sul web dopo la pubblicazione di una story su Instagram in cui appare sorridente accanto ad unsvenuto: "Quell'uomo non è un profugo, non è di colore e non è neppure abbronzato, è un cittadino ostunese. Sono stata la prima ad intervenire per accertarmi delle sue condizioni di salute e ho chiamato l'ambulanza".

giornalettismo : A #Ostuni, la consigliera comunale leghista Margherita Penta si è fatta immortalare in posa ironica (con tanto di '… - AnnibaleBertola : RT @danielecina: Una consigliera della #Lega di #Ostuni si fa fotografare mentre una persona dietro è svenuta. Anziché chiedergli se ha bi… - AndreaMadeira4 : RT @Iperbole_: Ostuni, profondo Sud. Lei è Margherita Penta, consigliera e coordinatrice locale della Lega. L'altra sera si è fatta fot… -