Keira Knightley mamma bis | il lieto evento in gran segreto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 16 settembre 2019) Alessandro Zoppo L’attrice e il marito James Righton non hanno diffuso dettagli sulla nascita del loro secondo figlio, ma sono stati fotografati a Londra con il neonatoè diventataper la seconda volta. L’attrice, come aveva già fatto per la primogenita Edie, ha partorito inil secondo figlio. Gelosissima della propria vita privata, la star di Hollywood non ha rivelato sesso, nome e data di nascita del nuovo arrivato in famiglia. Ci ha pensato il Daily Mail a pubblicare in esclusiva le immagini della primissima passeggiata dei genitori con il neonato: lae il marito, il musicista James Righton, sono stati fotografati per le strade di Londra mentre spingono la carrozzina del bebè. Sposati dal 2013, i due cercano di difendere in ogni modo la propria privacy. La notizia della seconda gravidanza era arrivata soltanto lo scorso maggio, ...

