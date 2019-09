Pagelle Fiorentina Juventus | brutta gara dei bianconeri | stecca CR7

Fiorentina-Juventus - voti e Pagelle : Ribery da sette - Ronaldo non punge : voti alti e bassi si alternano nelle pagelle di Fiorentina-Juventus, match valido per la terza giornata di serie A e conclusosi sul punteggio di 0-0. Nel primo tempo la Fiorentina, scesa in campo con il 3-5-2, gioca una partita molto aggressiva e riesce a non farsi mettere sotto dalla Juventus, che perde prima Douglas Costa e poi Pjanic per infortunio. Si va al riposo sul risultato di 0-0. Nella ripresa il copione non cambia, perchè i viola non ...

Fiorentina-Juventus 0-0 - le Pagelle di CalcioWeb : Ribery eterno fuoriclasse - Higuain stile Las Ketchup [FOTO] : Fiorentina-Juventus, LE pagelle DI CalcioWeb – Finisce 0-0 al Franchi tra Fiorentina e Juventus. Viola molto più propositivi e che avrebbero meritato di più. Benissimo Ribery e Castrovilli nelle file viola, quasi nessuno sotto la sufficienza. Discorso opposto per la Juventus con pochissimi voti positivi. Male de Ligt e Higuain. In alto la FOTOGALLERY. Fiorentina-Juventus, LE pagelle DI CalcioWeb Fiorentina (4-3-3): Dragowski voto 6: ...

Genoa-Fiorentina 2-1 - le Pagelle di CalcioWeb : difesa rossoblu attenta [FOTO] : Genoa-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – rossoblu e viola di fronte a Marassi, la gara è appena terminata. Obiettivo dei ragazzi di Andreazzoli è dar seguito al pari di Roma, obiettivo di quelli di Montella è andare alla ricerca dei primi punti stagionali dopo la rocambolesca sconfitta casalinga contro il Napoli all’esordio. C’è fermento ed entusiasmo in casa viola dopo la nuova proprietà Commisso e qualche acquisto ...

Fiorentina-Napoli 3-4 - Pagelle / Nella volgare Florentia un incipit più pazzo della crisi di governo : MERET. Rieccoci qua, Ilaria carissima. La volgare Florentia che insulta Re Carlo è un incipit di campionato ancora più folle di questa pazza crisi di governo d’agosto, almeno per noi malati del Napule. E per il giovane Meret sono subito tre dolori. Sulla cabeza di Milenkovic, poi, si tuffa a papera, o quasi – 5,5 Caro Fabrizio ritrovato, sul colpo di testa di Milenkovic avrebbe potuto fare di più e meglio. Per il resto, vorrei elogiare il gol, ...

Fiorentina-Napoli 3-4 - le Pagelle : Callejon - Insigne e Mertens show. Delude un azzurro - ok i nuovi : Fiorentina-Napoli 3-4, le pagelle: Fiorentina-Napoli 3-4, LE pagelle: Alex MERET 6 – Solo per pochi centimetri non gli riesce il miracolo sul colpo di testa di Mikenkovic, dove però sbaglia l’aggancio. Incolpevole sul gol di Boateng che la piazza in maniera perfetta. Per il resto si fa trovare pronto. Kostas MANOLAS 6 – Buona la prima! Il difensore greco mostra autorevolezza al suo esordio in maglia azzurra. Qualche ...