L' ira del Sindaco | Accoglienti sì | cretini no

(Di sabato 14 settembre 2019) La Ocean Viking sbarcherà a breve a Lampedusa. È questo il porto sicuro individuato dalle autorità italiane per la nave di Medici Senza Frontiere che era in attesa di istruzioni da 6 giorni con a bordo 82 migranti soccorsi in mare. L'Adnkronos ha subito contattato ildi Lampedusa, Salvatore Martello, che in passato non ha risparmiato critiche feroci al Governo precedente per la gestione del fenomeno, opponendosi alla logica dei porti chiusi tanto cara a Matteo Salvini.In realtà il porto di Lampedusa non è mai stato chiuso a nessuno, fatta eccezione per le navi delle Ong. Per tutta l'estate sono continuati ad arrivare piccoli barchini dalla Tunisia, approdati indisturbati sulle coste dell'isola. Il piccolo hotspot di Lampedusa, per questo motivo, versa in condizione critiche perché ospita attualmente oltre 200 persone, ovvero il doppio di quelle che potrebbe contenere. Ad ...

