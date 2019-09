Franco Morbidelli MotoGP | GP San Marino 2019 | “Rossi-Marquez? Vale incolpevole | io sono

MotoGP : Franco Morbidelli debutta nel Mondiale Endurance a dicembre con la 8 Ore di Sepang : Franco Morbidelli farà il suo debutto assoluto nel mondo dell’ Endurance dal 13 al 15 dicembre in occasione della prima edizione della 8 Ore di Sepang , nuova tappa del Mondiale EWC. L’attuale pilota MotoGP della Yamaha Petronas farà parte di un equipaggio composto anche dall’olandese Michael Van der Mark (4° nel Mondiale Superbike) e dal padrone di casa malese Hafizh Syahrin (in MotoGP con il Team KTM Tech 3) per la sua prima ...

MotoGp – Morbidelli accusa Zarco - il francese della KTM spiega : “è vero! Ho toccato Franco - ma…” : Zarco risponde alle accuse di Franco Morbidelli : le parole del francese della KTM dopo il Gp della Repubblica Ceca La gara di domenica a Brno ha lasciato tantissimo amaro in bocca a Franco Morbidelli : il giovane pilota del Team Petronas non è riuscito a completare il primo giro del Gp della Repubblica Ceca a causa di una brutta caduta, nella quale è stato coinvolto anche Joan Mir. Nelle interviste post gara Morbidelli si è sfogato, ...

MotoGp – Morbidelli furioso - Franco pesante contro Zarco : “sono caduto per colpa sua! Sappiamo che eleganza e fair play non fanno parte di lui” : Morbidelli punta il dito contro Zarco dopo la caduta al primo giro del Gp della Repubblica Ceca Gara amara oggi a Brno per Franco Morbidelli: il pilota italiano del Team Petronas non è riuscito a completare il primo giro in Repubblica Ceca, perchè finito fuori pista in una caduta dove è rimasto coinvolto anche Joan Mir. Al termine della gara Morbidelli ha spigato la dinamica dell’incidente puntando il dito contro Joan Zarco: ...