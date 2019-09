Google Chrome 77 per Android non smette di sorprendere | ecco varie altre novità

Quante novità per Google Maps - One - Play Film - Chrome e Files con i nuovi update : Ecco tutte le ultime sulle app di Google che si aggiornano con nuove funzionalità e nel contempo promettono funzioni inedite. Scopriamo insieme tutti i dettagli. L'articolo Quante novità per Google Maps, One, Play Film, Chrome e Files con i nuovi update proviene da TuttoAndroid.

Un bug di Google Chrome sta causando il blocco anomalo delle pagine web nelle app : WebView, il componente di Android che esegue il rendering delle pagine web all'interno delle applicazioni come le schermate di accesso, sembra interessato da un bug che sta causando il blocco e l'arresto anomalo delle pagine Web di Google Chrome all'interno delle app. L'articolo Un bug di Google Chrome sta causando il blocco anomalo delle pagine web nelle app proviene da TuttoAndroid.

Google sembra aver cambiato piani : niente Chrome touchless per Android : Android ha dei pregi e dei difetti. Tale dualismo è dovuto fortemente anche al fatto che il sistema operativo è dedicato a una vasta gamma di dispositivi. Per garantire il supporto a tutti spesso viene dimenticato qualcosa, ma è sempre stato un inconveniente superabile. I piani futuri di Google prevedono il potenziamento del supporto per […] L'articolo Google sembra aver cambiato piani: niente Chrome touchless per Android proviene da ...

Google Chrome 77 è in roll out per Android con una nuova pagina Download e altre novità : Dopo la versione per Mac, Windows e Linux, Google Chrome 77 Android ora è disponibile anche per Android con modifiche alla pagina Download e una più ampia disponibilità della condivisione di una pagina. L'articolo Google Chrome 77 è in roll out per Android con una nuova pagina Download e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Android 10 contiene la Modalità scura per Google Chrome e novità per Google Assistant e Benessere digitale : Poche ore fa è arrivato Android 10 con una lunghissima lista di novità, fra cui alcune passate inosservate in un primo momento ma che sono in realtà molto utili. L'articolo Android 10 contiene la Modalità scura per Google Chrome e novità per Google Assistant e Benessere digitale proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome per Android testa nuove scorciatoie per il pulsante Schede : L'abilitazione di un nuovo flag in Google Chrome per Android consente agli utenti di accedere direttamente ad alcune scorciatoie con una pressione prolungata sul pulsante Schede che attualmente includono "Chiudi scheda", "Nuova scheda" e "Nuova scheda in incognito". L'articolo Google Chrome per Android testa nuove scorciatoie per il pulsante Schede proviene da TuttoAndroid.

Niente più major update per Google Chromecast - che riceverà solo bugfix : Sapevamo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato e oggi vi comunichiamo che Google non rilascerà più major update per Google Chromecast, per il primo modello per intenderci. L'articolo Niente più major update per Google Chromecast, che riceverà solo bugfix proviene da TuttoAndroid.

Tante novità in arrivo su Google Chrome - Play Store Web e Ricerca : ecco quali sono : Google sta testando un'interfaccia rinnovata per il Play Store per semplificare l'installazione delle applicazioni sui vari dispositivi, inoltre i badge non letti potrebbero arrivare nelle schede e nei segnalibri di Google Chrome che potrebbe presto evidenziare alcune parti di un articolo nei siti web in base in base alla loro query di Ricerca. L'articolo Tante novità in arrivo su Google Chrome, Play Store Web e Ricerca: ecco quali sono ...

Il display di OnePlus 7 Pro non funziona più a 90 Hz durante la navigazione su Google Chrome : OnePlus 7 Pro è stato e rimane tuttora uno degli smartphone premium più convincenti e completi dell’anno e ha nel gigantesco display con frequenza di aggiornamento di 90 Hz uno dei suoi principali punti di forza, purtroppo però non riesce a sfruttarlo durante la navigazione su Google Chrome. A proposito del display, la scheda tecnica […] L'articolo Il display di OnePlus 7 Pro non funziona più a 90 Hz durante la navigazione su Google ...

Chrome per Android riceve l’avatar dell’account Google e presto le notifiche saranno meno invadenti : Google Chrome per Android riceve l'avatar dell'account Google a sinistra del selettore di schede e del menu di overflow, inoltre i fastidiosi messaggi di notifica del browser saranno presto meno invadenti. L'articolo Chrome per Android riceve l’avatar dell’account Google e presto le notifiche saranno meno invadenti proviene da TuttoAndroid.

Google Chrome aggiunge il rilevamento delle password compromesse che avvisa gli utenti : La responsabilità di proteggere gli account è generalmente sulle spalle dell'utente e ora Google sta aggiungendo una funzione di rilevamento delle password compromesse direttamente nel browser Google Chrome, per avvisare l'utente nel caso la password inserita risulti poco sicura e suggerirgli di cambiarla il prima possibile. L'articolo Google Chrome aggiunge il rilevamento delle password compromesse che avvisa gli utenti proviene da ...

Google prepara la ricerca di immagini inversa con Google Lens in Chrome per Android : Google Lens è disponibile in Google Assistant, Google Foto e Google immagini sul web, se state navigando su dispositivi mobili, ma ora sembra che Google aggiungerà un collegamento a Lens in Google Chrome per Android. Quando la funzione sarà disponibile, aprendo il menu contestuale per qualsiasi immagine Chrome per Android mostrerà l'opzione Cerca con Google Lens al posto di Cerca questa immagine su Google. L'articolo Google prepara la ricerca ...

Google Chrome presto rimuoverà il supporto alle connessioni FTP : Il team di sviluppatori di Google Chrome abbandonerà presto il supporto per le connessioni FTP, protocollo ormai poco usato. Ecco tutti i dettagli L'articolo Google Chrome presto rimuoverà il supporto alle connessioni FTP proviene da TuttoAndroid.

Ecco cosa ci riserva il futuro di Files di Google e di Google Duo tra Chromecast e messaggi di gruppo : Diamo uno sguardo al teardown degli APK di Files di Google 1.0.2635 beta e Google Duo 61, che nascondono le novità in arrivo tra supporto a Chromecast e messaggi di gruppo. L'articolo Ecco cosa ci riserva il futuro di Files di Google e di Google Duo tra Chromecast e messaggi di gruppo proviene da TuttoAndroid.