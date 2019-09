Giulia De Lellis chiarisce su Damante | “Non cerco di rovinare qualcuno”

Giulia De Lellis - gioco di sguardi con Iannone : 'Lui mi aveva memorizzata' : Giulia De Lellis è sempre al centro del gossip. Nonostante il suo primo libro debba ancora uscire, sta già facendo molto chiacchierare. Questa volta a far discutere però è un'affermazione della giovane, riguardante il primo incontro con Andrea Iannone. Intervistata dal settimanale F, la De Lellis ha svelato alcuni retroscena sul suo attuale fidanzato. Giulia ha spiegato di aver visto per la prima volta il pilota della MotoGp durante una cena. ...

Giulia De Lellis e le telefonate alle amanti di Andrea Damante : "Volevo andare in fondo" : Nel libro che sta per uscire, 'Le corna stanno bene su tutto', l'influencer racconta i tradimenti dell'ex fidanzato

Tutti pazzi per Giulia De Lellis - Verissimo e Domenica In se la contendono : Momento d'oro per la giovane influencer Giulia De Lellis contesa da riviste e trasmissioni. Cover girl della rivista "F", nel weekend sarà ospite per alcune interviste esclusive a Verissimo e Domenica In. Lo aveva annunciato lei stessa, nelle scorse settimane, attraverso i social. "Sarà un periodo ricco di novità e cose", aveva confessato Giulia De Lellis. E sembra proprio che il suo momento d'oro sia adesso. Nel weekend la giovane influencer ...

Carolina Stramare è stata accusata di aver vinto Miss Italia grazie a Giulia De Lellis. La sua risposta spiazza tutti : Bella da far impazzire e non solo. Parliamo di Carolina Stramare che in questi giorni si è raccontata sulle pagine del settimanale ‘Chi’. Miss Italia 2019 ha approfittato dell’intervista per rispondere a delle insinuazioni circolate sul suo conto. La modella ha lavorato per un marchio che conta anche Giulia De Lellis tra i volti noti che lo sponsorizzano. Così, c’è chi l’ha accusata di essere stata avvantaggiata rispetto alle altre 79 finaliste ...

VALENTINA VIGNALI/ "Influencer? Giulia De Lellis fa vendere ma..." - Pomeriggio 5 - : VALENTINA VIGNALI, oggi ospite a Pomeriggio 5, difende gli influencer. "C'è tanto trash su Instagram, ma Giulia De Lellis fa vendere. Io..."

Giulia De Lellis parla di Damante : 'Ho chiamato le donne con cui mi è stato infedele' : Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza!, il romanzo di un tradimento firmato Giulia De Lellis (in collaborazione con Stella Pulpo) approderà tra gli scaffali delle librerie il prossimo 17 settembre. Nel frattempo l'influencer romana ha voluto deliziare i suoi follower con qualche assaggio del suo racconto, pubblicando parte del testo sulle sue storie su Instagram e rilasciando importanti dichiarazioni nel corso di alcune ...

Giulia De Lellis rivela : "Ho conosciuto Iannone a una cena e c'era anche Damante" - : Francesca Galici Tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone è stato quasi amore a prima vista ma quando si sono incontrati per la prima volta erano entrambi ancora fidanzati e con loro c'era anche Andrea Damante Giulia De Lellis è la protagonista della cover di F in edicola questa settimana. Ormai è risaputo che l'influencer sia in uscita con il suo primo libro interamente dedicato alla fine della relazione con Andrea Damante. Già da ...

Miss Italia Carolina Stramare su Giulia De Lellis : “Sono stata additata” : Carolina Stramare, il retroscena su Giulia De Lellis: la confessione di Miss Italia 2019 “Sono stata additata!”, così Carolina Stramare, Miss Italia 2019, ha iniziato a raccontare una vicenda che l’ha vista protagonista per colpa di Giulia De Lellis. Intervistata dal settimanale Chi, la ragazza ha dichiarato che prima di Miss Italia ha lavorato come modella per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e, per tale motivo, è ...

Giulia De Lellis sbotta ancora contro l'ex Andrea : 'Mancanze di rispetto gravi' : Giulia De Lellis è pronta per il lancio del suo primo libro dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto' che sarà in tutte le librerie a metà settembre. In queste settimane il primo libro dell'ex protagonista di Uomini e donne ha fatto già molto discutere e sicuramente se ne parlerà anche dopo l'intervista che Giulia ha rilasciato al settimanale 'F' dove ancora una volta ha mosso il dito contro il suo ormai ex fidanzato Andrea Damante, colui che ...