CorSport | “Schumacher è cosciente” | ma non ci sono conferme

(Di giovedì 12 settembre 2019) Il Corriere dello Sport riporta l'ultima rivelazione di Le Parisien sullo stato di salute di Michael Schumacher. Secondo un dialogo intercettato tra due infermiere dell'ospedale Georges Pompidou, dove il campione è ricoverato da alcuni giorni, una di queste avrebbe confermato la presenza del pilota aggiungendo «E ti posso assicurare che è cosciente». Una voce che , sebbene non confermata va nella direzione di un Michael Schumacher in qualche modo in via di ripresa. Anche se le cure con le staminali del professor Menasché a cui si sta sottoponendo a Parigi hanno diviso i pareri di molti medici e scienziati, in parte scettici sul fatto che possano migliorare il suo stato di salute e rigenerare le cellule, la speranza di un recupero del 7 volte campione del mondo anima tutti i tifosi

