Rinoceronte bianco | creati due embrioni in vitro della specie in via di estinzione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2019) Ne sono rimasti solo e per questo la totaledelsettentrionale, nel 2018, appariva solo una questione di tempo. Ma lapotrebbe essere salvata. Un consorzio internazionale di scienziati, tra cui l’italiano Cesare Galli, utilizzando gli ovociti raccolti dalle due femmine rimaste e lo sperma congelato di maschi deceduti, ha creato con successo due. Glisono ora conservati in azoto liquido, pronti per essere trasferiti in una madre surrogata in un prossimo futuro. I risultati sono stati annunciati a Cremona dagli esperti dell’Istituto Leibniz per la ricerca sugli zoo e la fauna selvatica, di Avantea srl, dell’Università di Padova e dello Zoo di Dvur Králové (Repubblica Ceca). Galli, papà del primo toro clonato Galileo eprima cavalla ‘fotocopia’ Prometea, e il suo team hanno portato a maturazione e fecondato gli ...

