Temptation Island Vip | compleanno amaro per Pago | «Alessia | mi viene da piangere»

Fonte : newscronaca.myblog

(Di martedì 10 settembre 2019)Vip 2,per: «, mida». Pacifico Settembre in artedurante la prima puntata di,, sta scoprendo una Serena completamente diversa, e al momento del falò conMarcuzzi scoppia a. Serena è fidanzata da sei anni con, appena entrata nel villaggio con i fidanzati la Enardu si è sfogata e in un confessionale ha tirato fuori tutte le frustrazioni del suo rapporto: «Manca quella cosa in più che deve esserci in un rapporto di coppia. A lui basta tenermi accanto a sé sul divano per accendersi. A me no. Io faccio tanto sforzo per stare con lui perché a volte non ne ho proprio voglia. Non sono completamente felice. Però non è facile trovare una persona pulita come lui, perciò mi dico che anche se manca qualcosa posso lasciare tutto così». Oltre a questo Serena si avvicina pericolosamente al single ...

trash_italiano : Temptation Island Vip, blog e creators contro Damiano Er Faina: 'Non ci saranno gif, meme o video dedicati a lui'… - trash_italiano : Abbiamo già la scena più trash di Temptation Island Vip: Ciro Petrone scappa, fa strage di operatori e viene elimin… - AmiciUfficiale : Vuoi scoprire quale concorrente farà parte della Squadra Bianca e quale della Squadra Blu? Prossimamente su Canale… -