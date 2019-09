' Never Boring' | l' 11 ottobre esce il cofanetto che celebra la carriera di Freddie Mercury

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 10 settembre 2019) Per la prima volta, nel, in uscita il prossimo 11, intitolato "", sarà racchiusa un'accurata raccolta di musica, immagini e parole del cantautore, musicista e compositore britannico(il cui vero nome era Farrokh Bulsara, in quanto aveva origini parsi) che ha fatto e cantato la storia del rock tra gli anni '70 e la fine degli anni '80 - fino alla sua scomparsa nel novembre del 1991. Ineguagliabile, inarrivabile e leggendario, la voce che non annoia mai e, appunto, vieneta in '' (tradotto in italiano 'mai noioso')....

