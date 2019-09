Carenza di Vitamina D | ne soffre l’80% degli italiani | i consigli per combatterla

Vitamina D alta o bassa : sintomi e cause di Carenza ed eccesso - come integrarla dopo l’estate : dopo l’estate, ottenere abbastanza Vitamina D in modo naturale attraverso i raggi del sole può essere difficile. La Vitamina D è essenziale per regolare i livelli di calcio e fosfato nel corpo: una carenza può portare all’indebolimento delle ossa, stanchezza e altre complicazioni e può essere indicata da numerosi sintomi. “La ricerca collega la carenza di Vitamina D anche ad un maggior rischio di tumori alla prostata, al colon e al seno, ...

Ragazzo di 17 anni mangia solo patatine e diventa cieco per Carenza di vitamina B12 : patatine fritte, industriali o fatte in casa e pane bianco. Occasionalmente, una fetta di prosciutto oppure una salsiccia. Questo il regime alimentare iper-selettivo seguito da un 17enne britannico che si è rivolto al Bristol Eye Hospital (Gb) dopo essere diventato cieco. Nel mirino non c’è semplicemente il cibo spazzatura, ma l’atteggiamento schizzinoso ed esigente che porta molti bambini a evitare alcuni cibi. Il ragazzino, infatti, fin ...

Carenza di Vitamina D? E’ il momento giusto per fare il pieno! Cosa fare se è bassa - info su valori - sintomi e cause : “L’estate è la stagione delle occasioni” per lasciarsi baciare dal sole e incassare un prezioso tesoretto: la Vitamina D. L’invito ad approfittare delle vacanze per fare scorta di questo ormone amico delle ossa arriva da Andrea Giustina, professore ordinario di Endocrinologia al San Raffaele di Milano e presidente Gioseg (Glucocorticoid Induced Osteoporosis Skeletal Endocrinology Group). “L’estate – sottolinea lo specialista – è la stagione in ...