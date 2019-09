LIVE Tiro a volo | Europei 2019 in DIRETTA | Ragazzini ed Antonioli di bronzo | Littame e

Fonte : oasport

(Di lunedì 9 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.42 In partenza la sfida per l’oro: la Polonia di Sandra Bernal e Remigiusz Charkiewicz, prima in qualifica con lo score di 141/150, affrontano Italia 1 di Sofiae Lorenzo Ferrari, seconda oggi a quota 137. 18.40 Vince Italia 2 al terzo piattello di spareggio! Gaiaed Edoardosono medaglia di! 18.35 Ci sarà shoot-off. 42-42 dopo 50 piattelli. 18.29 Dopo 40 piattelli Italia 2-Spagna 35-33. 18.24 Dopo 30 piattelli azzurrini avanti 28-25. 18.18 Dopo 20 piattelli Italia 2-Spagna 20-17. 18.13 Dopo 10 piattelli azzurrini in vantaggio 10-8. 18.06 Si passa al trap misto junior: la sfida per ilinvece vedrà protagonista Italia 2, composta da Gaiaed Edoardo, terza in qualifica con il punteggio di 136, e la Spagna di Mar Molne Magrina ed Adria Martinez Torres, quarta dopo lo ...

