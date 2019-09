Fonte : romadailynews

(Di lunedì 9 settembre 2019) Roma – Grande successo per la IV edizione delDays, l’evento organizzato dall’Istituto Romanoche si e’ svolto il 6-7-8 settembre nella storica location dell’Ippodromo, a Roma. Circa 3.000durante la tre giorni che ha visto come protagonista assoluta laitaliana. Successi di pubblico e impasti dove l’arte bianca ha permesso alla capitale d’Italia di entrare nel Guinness dei Primati. Nelladi domenica infatti 1.146, sedute nella tribuna dell’Ippodromo, hanno mangiato tranci diraggiungendo ilmondiale per la festa dipiu’ grande del mondo. “Abbiamo inseguito con determinazione questoe lo abbiamo raggiunto. È un successo storico per laitaliana, made in Italy nel mondo, ma anche per Roma visto che al Guinness hanno partecipato anche ...

romadailynews : 1.146 persone a #Capannelle per giornata della pizza: è record: Roma – Grande successo per… - vincenz39312901 : Hanno votato online a favore di questo futuro governo di voltagabbana giallo-rosso in 63.146 persone! Carrara è un… - rebettoni : Mi hanno stupito in particolare: -l'articolo di fondo scritto da due persone che ho sempre giudicato come persone e… -