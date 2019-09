Elmas si infortuna in allenamento | è in ospedale per controlli

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 8 settembre 2019) Era uno dei possibili titolari per li match contro la Sampdoria e invece forse non ci sarà. Eljif, si èto oggi durante l’con la sua Nazionale. Il centrocampista del Napoli ha rimediato un botta alla caviglia destra dopo uno scontro con un compagno di squadra ed è stato trasportato indove sono in corsoclinici per capire quali siano le sue reali condizioni fisiche. Igor Angelovski, commissario tecnico della Nazionale macedone, è intervenuto in conferenza stampa “è stato colpito in un duello con Iliev, ora sta subendo ulteriori esami”. L'articolosiin: è inperilNapolista.

