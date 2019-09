Uccidono nostri figli | noi i loro | finanziavano terroristi 10 arresti in

Fonte : abruzzo24ore.tv

(Di sabato 7 settembre 2019) Teramo - Nell’ambito di una complessa e articolata indagine coordinata e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo di L’Aquila, in data odierna è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 10 soggetti (8 di origine tunisina e 2 italiana) indagati per reati tributari e di autoriciclaggio, con finalità di terrorismo. L’attività d’indagine è stata condotta dai carabinieri del R.O.S. e dai finanzieri del G.I.C.O. di L’Aquila, che nel mese di marzo u.s. avevano già dato esecuzione a un decreto di perquisizione nei confronti di oltre 20 obiettivi, dislocati tra l’Abruzzo, il Piemonte, la Lombardia e le Marche. Il successivo esame del materiale acquisito, che ha permesso di rinvenire copiosa documentazione contabile e materiale ideologico riconducibile ad attività connesse con il finanziamento al terrorismo, oltre a ...

