Servono davvero 5 sensori per fare un’ottima fotocamera? No… e DxOMark boccia Nokia 9

Assenteisti e costosi : i senatori a vita Servono davvero? : Lo diciamo con tutto il garbo istituzionale possibile, ché di questi tempi basta poco per sembrare eversivi: ha ancora senso il ruolo dei senatori a vita ? O meglio: i senatori a vita hanno davvero tutta questa voglia di partecipare ai lavori parlamentari? Il dubbio è lecito. Specie dopo la notizia che in occasione del voto di fiducia sul decreto Sicurezza Bis nessuno dei sei onorevoli in questione era in Aula. A scorrere le percentuali di ...

Amanda Knox - raccolta fondi per le nozze? Ma è già sposata - la vergogna : a cosa Servono davvero quei soldi : Amanda Knox, l’americana assolta dopo aver passato quattro anni in carcere per l’omicidio a Perugia di Meredith Kercher, è tornata a far parlare di sé per il crowdfunding aperto allo scopo di finanziare il matrimonio con lo storico fidanzato Christopher Robinson. Peccato che sia già sposata da 9 mes