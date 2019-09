Cristiano Ronaldo una macchina da soldi grazie anche alla Nike

Serbia-Portogallo : Maksimovic sfida Cristiano Ronaldo : Pronti a scendere in campo Serbia-Portogallo, per le qualificazioni di Euro 2020. Maksimovic sfida di nuovo Cristiano Ronaldo. panchina per Mario Rui Serbia (4-2-3-1): Dimitrovic; Milenkovic, Maksimovic, Nastasic, Kolarov; Matic, Milivojevic; Lazovic, Tadic, Kostic; Mitrovic. Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Fonte, Ruben Dias, Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes; Ronaldo, Guedes, Bernardo Silva. L'articolo ...

Cascata d’oro su Cristiano Ronaldo - il contratto con la Nike è pazzesco : le indiscrezioni della stampa tedesca : Il giocatore portoghese incasserà fino al 2026 ben 162 milioni di euro, cifra che raggiungerà solo se continuerà a giocare per club di ‘categoria A’ Un contratto faraonico, svelato dalla rivista tedesca Der Spiegel dopo aver messo le mani sui documenti di Football Leaks. Cristiano Ronaldo guadagnerà dalla Nike ben 162 milioni fino al 2026, ovvero quella che dovrebbe essere la scadenza dell’accordo di sponsorizzazione con ...

Liga - Tebas : “mi piacerebbe il ritorno di Cristiano Ronaldo e Mourinho” : “Mi piacerebbe se tornassero Cristiano Ronaldo e Jose’ Mourinho, un grande allenatore e un grande nome per promuovere il nostro campionato”. Sono le dichiarazioni di Javier Tebas, presidente della Liga, nostalgia nei confronti dell’attaccante e dell’allenatore. “Preferisco ovviamente un campionato con Ronaldo che senza – sottolinea – ma la Premier per molti anni non ha avuto giocatori che ...

Football Leaks - maxi contratto di Cristiano Ronaldo con Nike [CIFRE e DETTAGLI] : Cristiano Ronaldo è sicuramente un trascinatore in campo e fuori, il portoghese è stato già grande protagonista con la maglia della Juventus, il portoghese guadagnerà 162 milioni di euro dal suo ultimo contratto di sponsorizzazione con la Nike, è quanto rivelato dagli ultimi documenti di Football Leaks pubblicati dalla rivista tedesca Der Spiegel,dalla bozza del contratto che durerà fino al 2026 emerge la presenza di un bonus di quattro ...

Juventus - Alex Sandro su Neymar e Cristiano Ronaldo : il commento è… di parte : “Neymar e Cristiano Ronaldo sono due giocatori che non hanno bisogno di dimostrare niente a nessuno. Sono due calciatori importanti, che sia in nazionale o nel club”. Sono le dichiarazioni di Alex Sandro, calciatore della Juventus direttamente dal ritiro con la Selecao in vista dell’amichevole di Miami contro la Colombia, il terzino non fa alcuna scelta ma conferma l’ammirazione per entrambi i calciatori. ...

Napoli - Lozano e il retroscena su Cristiano Ronaldo : “dopo il gol si è avvicinato e mi ha detto…” : Hirving Lozano ha svelato un curioso retroscena su Cristiano Ronaldo: al termine di Juventus-Napoli, il fuoriclasse portoghese si è congratulato con il giocatore messicano Ha segnato all’esordio nel Pachuca, si è ripetuto al PSV e non poteva che essere così anche a Napoli. Hirving Lozano ha il vizietto del gol all’esordio con una nuova maglia, anche se esordire contro la Juventus non è certamente la più facile delle partite. ...

Napoli - Lozano racconta le prime emozioni e svela un retroscena su Cristiano Ronaldo : “Quando ho segnato il 3-2 in Juve-Napoli Cristiano Ronaldo si è avvicinato a me e mi ha fatto i complimenti. Mi ha dato il benvenuto in Italia. E’ stato qualcosa di molto bello, perché lui è un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. Mi è piaciuta molto la partita, perché la squadra è stata fantastica, nonostante giocasse contro grandi giocatori, non solo CR7″, lo ha detto Hirving Lozano al sito www.tudn.mx. ...

Lozano : “Cristiano Ronaldo mi ha dato il benvenuto e fatto i complimenti dopo il gol” : Hirving Lozano, è stato intervistato in Messico, alla televisione TUDN, mentre è impegnato con la Nazionale e ha parlato dei complimenti ricevuti da Cristiano Ronaldo. “Quando c’è stato l’ultimo gol si è avvicinato e mi ha fatto i complimenti. Mi ha dato il benvenuto in Italia. E’ stato qualcosa di molto bello perché lui è un giocatore spettacolare, di un’altra categoria. Mi è piaciuta molto la partita perché la ...

Cristiano Ronaldo ai bambini : 'Inseguite i vostri sogni' : La Juventus, in questa stagione, riparte da un'importante certezza: Cristiano Ronaldo. Il portoghese è oramai un leader dello spogliatoio bianconero e, come al solito, risulta decisivo anche sul campo, come dimostra il match di Serie A contro il Napoli. L'anno scorso ha portato a casa importanti trofei, lo scudetto e la Supercoppa Italiana con la Juventus e la Nations League con il Portogallo. Ovviamente, è mancata la Champions League, un ...

Classifica marcatori - secondo i bookie sarà sfida Cristiano Ronaldo-Lukaku : Nella serata di ieri è andato in archivio il calciomercato, una finestra scoppiettante e che ha dato molte emozioni, adesso le squadre possono concentrarsi esclusivamente al completo, le rose possono essere considerate al completo. Si preannuncia un duello per lo scudetto tra Juventus e Inter, ovviamente con il Napoli pronto a lottare, dopo due giornate i nerazzurri sono diventati i primi concorrenti dei bianconeri mentre per il titolo ...

Cristiano Ronaldo dona la maglia a Vialli - il futuro blucechiato parla del momento no della Samp : Cristiano Ronaldo ha donato la sua maglia a Gianluca Vialli, l’ex Sampdoria è stato uno degli idoli del portoghese, la rivelazione è arrivata direttamente alla Golf Cup organizzata al Royal Park I Roveri di Fiano Torines, la maglia è stata consegnata personalmente dal presidente della Juventus Andrea Agnelli. “Cristiano ci teneva che te la consegnassi – ha raccontato il presidente bianconero -, mi ha detto che ti segue ...

Cristiano Ronaldo dal cuore d’oro : regalo speciale al suo idolo Vialli : Cristiano Ronaldo non smette mai di stupire: l’attaccante bianconero dona a Vialli la sua maglia Cristiano Ronaldo è un campione a 360 gradi. Nonostante il suo talento e la sua carriera, anche lui ha e ha avuto i suoi idoli, sportivi e non. Tra questi c’è anche Gianluca Vialli, che alla Golf Cup organizzata al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese ha ricevuto oggi la maglia di CR7 dal presidente della Juventus. “Cristiano ...

Juventus-Napoli - le reazioni dei calciatori sui social : da Cristiano Ronaldo a Milik : Dopo la gara persa ieri contro la Juventus e dell’errore finale del compagno Koulibaly, uno dei primi a mostrare vicinanza al senegalese è stato Arkadiusz Milik, ancora infortunato: “Un errore non cambia niente. Sei sempre il nostro campione Kalidou. Forza Napoli, siamo solo all’inizio”. Così, su Instagram, l’attaccante del club azzurro. “Una prima in casa piena di spunti su cui lavorare, lavorare e ...

Cristiano Ronaldo non si ferma mai : allenamento anche nel giorno di riposo insieme a Georgina [VIDEO] : Cristiano Ronaldo è un campione anche perché punta sempre a migliorarsi. E’ un perfezionista e lo dimostra con un video pubblicato sul suo profilo Instagram in cui, anche in questa domenica di riposo, il portoghese ha trovato il modo di allenarsi. Nonostante i tre giorni concessi da Sarri, Ronaldo si è rifugiato in palestra per una sessione di esercizi agli addominali. Alle sue spalle si vede anche la compagna, Georgina Rodriguez, ...