Beach volley | World Tour Finals Roma 2019 Avanti Menegatti Orsi Toth

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019 : Azzurri - niente ottavi (per ora). Sfortuna e qualche errore di troppo fermano le coppie italiane : Non si chiude bene la prima giornata di gare delle World Tour Finals per l’ItalBeach che oggi dovrà affrontare tutte sfide decisive per restare nel torneo del Foro Italico. Quella vista ieri sera non è stata certo la miglior versione di Lupo/Nicolai che sono usciti sconfitti 2-1 dagli statunitensi Crabb/Gibb nella finale del girone e dunque saranno costretti a passare dai sedicesimi di finale oggi. La coppia azzurra si è fatta rimontare e ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. Italia-Resto del Mondo 2-4. Rossi/Carambula e Lupo/Nicolai : che bella partenza! : Due vittorie e quattro sconfitte: è questo il bilancio, tutto sommato preventivato, per l’ItalBeach nelle sfide di semifinali dei gironi nel main draw delle World Tour Finals al Foro Italico di Roma. In campo maschile arrivano i due successi azzurri. Lupo/Nicolai faticano forse più del previsto ma stavolta riescono ad avere la meglio sui messicani Virgen/Ontiveros che seppero batterli al debutto alle Olimpiadi di Rio poi trionfali per la coppia ...

Beach volley - World Tour Finals 2019 Roma. Azzurri contro i campioni del mondo : è duro il cammino degli italiani nel main draw del Foro Italico : Le due coppie iridate e una vice campione del mondo sulla strada degli Azzurri che si presentano con sei binomi nel tabellone principale delle World Tour Finals di Roma. Dopo la giornata di ieri che ha visto tutte le coppie azzurre eliminate al primo turno delle qualificazioni da oggi si gioca per il tabellone principale e il programma è nutritissimo per gli Azzurri. In programma ci sono le semifinali dei gironi e alle 10 scatta l’avventura ...

Beach volley - World Tour Finals 2019 Roma. Azzurri tutti fuori a testa alta nelle qualificazioni. Barboni out - c’è Scampoli con Puccinelli : Niente da fare per le sei coppie italiane inserite nelle qualificazioni delle World Tour Finals di Roma. tutti i binomi Azzurri sono usciti al primo turno del tabellone a eliminazione diretta che qualifica per il main draw otto coppie maschili e altrettante femminili. Saranno dunque sei i binomi italiani presenti nel tabellone principale con la novità di Scampoli in coppia con Puccinelli al posto di Arianna Barboni che si è procurata un ...

Beach volley - World Tour Finals Roma 2019. Sei coppie azzurre a caccia del main draw : Sono ben sei le coppie italiane che domani saranno al via delle qualificazioni delle World Tour Finals del Foro Italico a Roma nella prima delle cinque giornate dedicate al “Mondiale di settembre”. Quattro i binomi azzurri al via delle qualificazioni maschili: dal campionato italiano arrivano Manni e Bonifazi, cinque podi conquistati sulle sette tappe disputate. La coppia Romana, seconda lo scorso week end a Catania, affronterà alle 13.50 i ...

Beach volley - World Tour Finals 2019 : spettacolo a Roma. Lupo/Nicolai cercano l’impresa al Foro Italico - Mol/Sorum e Pavan/Humana i favoriti : Il Foro Italico di Roma è pronto per ospitare le Finali del World Tour di Beach volley, nella Capitale andranno in scena gli atti conclusivi del torneo internazionale itinerante a cui parteciperanno 63 coppie maschili e 55 femminili provenienti da 28 Paesi. L’appuntamento è da mercoledì 4 a domenica 8 settembre con un montepremi complessivo di ben 600mila dollari e punti in palio per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 (ben 1200 ...

Beach volley : Nicolai-Lupo tornano a giocare al Foro Italico. “Arriviamo con una buona condizione” : Appuntamento importante per il Beach volley internazionale: in programma le Rome Beach volley Finals per il World Tour. Presenti ovviamente anche gli italiani più titolati: Daniele Lupo e Paolo Nicolai, medagliati olimpici. Gli azzurri torneranno a testarsi al Foro Italico, nella Capitale, a sei anni dall’ultima apparizione (era il 2013). Queste le parole di Nicolai alla vigilia riportare dall’ANSA: “E’ vero che è stata ...

Rome Beach volley Finals - oggi le prime gare dei country quota : le sensazioni di Lupo e Nicolai : I due azzurri sono pronti a regalare spettacolo nella splendida cornice del Foro Italico, dove da domani scatteranno ufficialmente le Rome Beach Volley Finals È terminato il conto alla rovescia per le Rome Beach Volley Finals, pronte a dare un assaggio già oggi con le prime gare dei country quota, che daranno gli ultimi tre posti per le qualificazioni in programma nella giornata di domani. Daniele Lupo e Paolo Nicolai torneranno al Foro ...

Roma Beach volley Finals - mercoledì l’inizio dell’atteso evento : le parole di Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth : Le due azzurre hanno espresso le proprie emozioni a pochissimi giorni dall’inizio delle Roma Beach Volley Finals Mancano ormai poche ore all’inizio delle Rome Beach Volley Finals, con i primi match delle qualificazioni in programma mercoledì 4 settembre. Nel torneo femminile, Menegatti-Orsi Toth inizieranno il proprio percorso dal tabellone principale da teste di serie numero 18 e rappresenteranno la coppia azzurra più matura e con ...

Beach volley - World Tour Roma 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Si terranno a Roma, da giovedì 5 a domenica 8, con tabelloni delle qualificazioni previsti per mercoledì 4, le Finals del World Tour di Beach volley: le migliori coppie al mondo di questo sport si daranno battaglia nella capitale per l’ultima tappa stagionale del circuito maggiore. Sabato 7 quarti di finale e semifinali, domenica 8 le finali. Non è prevista al momento copertura televisiva. programma World Tour FINALS Roma Qualificazioni 4 ...

Beach volley - Coppa Italia 2019 Catania. Zuccarelli/Traballi e Benzi/Ficosecco in semifinale. I neo-campioni tricolori nei perdenti : Come da programma arrivano le sorprese nella prima giornata dedicata al tabellone principale della Coppa Italia sulla sabbia di Catania. Le due coppie che si sono appena laureate campionesse d’Italia sono entrambe costrette a risalire dal tabellone perdenti, mentre i binomi desiderosi di riscatto come Colombi/Breidenbach, le nazionali Zuccarelli/Traballi tra le donne e Benzi/Ficosecco, reduci da un doppio secondo posto, tra gli uomini, sono già ...

Beach volley - Coppa Italia 2019 Catania. Si chiude con la rivincita che assegna l’ultimo trofeo dell’anno : Si chiude la stagione 2019 del Beach volley tricolore con l’ultimo appuntamento che assegna la Coppa Italia sulla sabbia di Catania. Una location tradizionale per l’ultimo spettacolare torneo della stagione con Ranghieri/M. Ingrosso e Toti/J. Allegretti che cercheranno di confermare quanto di buono fatto una settimana fa a Caorle e tante altre coppie a caccia di un successo che può fare la differenza nel bilancio stagionale. A Catania, ancor più ...

Beach volley – A Catania si assegna la Coppa Italia : ultimo atto del campionato italiano assoluto : Beach Volley. campionato Italiano assoluto: ultimo atto a Catania, si assegna la Coppa Italia La storica location de “Le Capannine” a Catania, farà da scenario all’ultima tappa del campionato Italiano assoluto di Beach Volley 2019 che assegnerà la Coppa Italia vinta lo scorso anno a Caorle da Toti-Allegretti e Abbiati-Andreatta. Il cammino del campionato Italiano, iniziato nel mese di giugno a Milano, si concluderà dopo 7 ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Caorle. Toti e Allegretti : il tris vale il tricolore! Ranghieri e Ingrosso : dominio e trionfo : Firme d’autore sul Campionato Italiano che ha assegnato i titoli tricolori a Caorle. Alex Ranghieri e Matteo Ingrosso portano a termine la tre giorni perfetta e conquistano un successo che sa di riscatto per entrambi, così come Giulia Toti e Jessica Allegretti che vanno a prendersi il primo titolo Italiano dopo una prima parte di stagione perfetta e una parte centrale con qualche problema di troppo. In campo maschile Ranghieri e Ingrosso ...