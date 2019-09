Google Pixel 4 beccato in video

Android 10 “uccide” i sensori su alcuni Google Pixel - rendendoli non funzionanti : Sembra non essere filato tutto liscio e alcuni utenti lamentano diverse problematiche sui loro Google Pixel in seguito all'installazione dell'aggiornamento ad Android 10. L'articolo Android 10 “uccide” i sensori su alcuni Google Pixel, rendendoli non funzionanti proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 certificato anche in Asia mentre Project Soli potrebbe non funzionare in tutti i Paesi europei : Da due Paesi Asiatici arriva la notizia dell'apparizione di alcuni device della presunta serie Google Pixel 4 nei siti di enti che si occupano di telecomunicazioni

Android 10 porta il nuovo logo di Android sui Google Pixel 3 e OnePlus 7 : Il nuovo logo di Android, presentato qualche settimana fa da Google, inizia a farsi largo fra gli smartphone a partire dagli ultimi modelli di Google e OnePlus, i primi a riceverlo.

Abbiamo provato Android 10 sul Google Pixel 3 XL : le principali novità in video : Il video realizzato dal nostro Matteo e disponibile sul canale YouTube di TuttoAndroid nasce dall'idea di riassumere novità e chicche più importanti

Android 10 aggiunge il Dual SIM Dual Standby su Google Pixel 3a e Pixel 3a XL : Google fa un bel dono ai suoi ultimi arrivati, vale a dire Google Pixel 3a e Google Pixel 3a XL, dando loro il supporto al Dual SIM Dual Standby (DSDS) con l'aggiornamento ad Android 10.

Android 10 è qui e pronto al download : partito il roll out per i Google Pixel : Al termine di uno dei programmi di avvicinamento più lunghi degli ultimi tempi con sei Developer Preview, Android 10 è stato rilasciato ufficialmente per i Google Pixel: ecco novità e download!

Ben 4 smartphone Google avvistati all'FCC : dovrebbero essere Google Pixel 4 e Pixel 4 XL : Nella giornata di oggi sono stati avvistati alcuni nuovi smartphone presso l'ente FCC i cui numeri di modello e le cui certificazioni lasciano intendere che si tratti di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL.

Google Fotocamera perde la funzionalità Smart Burst che cede il posto a Top Shot su Pixel 3 : Google sta riconsiderando alcune funzionalità inizialmente introdotte nell'app Google Fotocamera e un nuovo aggiornamento abbandona la funzionalità Smart Burst a favore di Top Shot sui dispositivi Pixel 3 e Pixel 3XL. Un nuovo log delle modifiche della scorsa settimana riporta anche lo spostamento delle modalità Night Sight e Panorama nell'interfaccia, rendendo la prima più accessibile a discapito della seconda, oltre a correzioni di bug e ...

Google saluta le vacanze estive proponendo sconti su Pixel 3 - Pixel 3 XL e non solo : Google saluta le vacanze estive con una serie di sconti aventi ad oggetto gli smartphone Pixel 3 e Pixel 3 XL e alcuni dispositivi smart per la casa.

I Google Pixel non saranno più realizzati in Cina : presto sarà trasferita la produzione : Stando ad un report proveniente dal Giappone, Google si sta preparando a spostare la produzione degli smartphone Pixel dalla Cina al Vietnam

Google Pixel 4 svelato da queste due foto leak : ecco com'è davanti e dietro : Dopo i render delle scorse settimane, ecco un paio di scatti reali relativi a Google Pixel 4, che confermano la cornice superiore, la fotocamera e altri dettagli.

Google Pixel Watch con una fotocamera? Guardate questo brevetto : Lo USPTO pubblica le informazioni relative a uno smartWatch con fotocamera inclusa, registrato da Google. Sarà l'attesissimo Google Pixel Watch?

Google Pixel 4 si mostra in una "video presentazione" non ufficiale : Google Pixel 4 si mostra in nuovi render e in una sorta di video presentazione non ufficiale, che ne conferma il design visto finora e i tratti distintivi.

Google e OnePlus guadagnano terreno negli Stati Uniti grazie a Pixel 3a e OnePlus 7 Pro : Quest'anno Samsung, LG e ZTE hanno subito riduzioni delle vendite, mentre OnePlus e Google hanno guadagnato terreno negli Stati Uniti nei confronti di altri produttori dopo il lancio di Google Pixel 3a e OnePlus 7 Pro. OnePlus ha registrato una crescita del 152% anno su anno nelle vendite, mentre Google è arrivata al secondo posto con una crescita dell'88%.