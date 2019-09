La lista dei ministri del governo Conte-bis

Governo Conte 2 - ecco la lista dei ministri del nuovo esecutivo : dalla Gualtieri al Tesoro a Lamorgese al Viminale. Tutte le biografie : ecco la lista dei ministri del Governo Conte 2, sostenuto dal Movimento 5 stelle e dal Partito democratico Sottosegretario alla presidenza del Consiglio: Riccardo Fraccaro Nato a Montebelluna (Treviso), ha 38 anni. Ha una laurea in Giurisprudenza e prima di entrare in Parlamento nel 2013, ha lavorato come dipendente di una società energetica. Nella XVIIesima legislatura è stato eletto deputato e ha ricoperto il ruolo di segretario dell’ufficio ...

La finalista di Miss Italia Sevmi Tharuka Fernando vittima dei razzisti : "Non sei una bellezza italiana" : “Non sei una bellezza Italiana, hai la pelle scura”. In rete è montato un caso di odio ai danni di una delle finaliste di Miss Italia, la ventenne padovana Sevmi Tharuka Fernando, vittima di attacchi sui social per il colore della pelle.La ragazza, nata a Padova e residente a Villanova di Camposampiero (Padova), ha origini cingalesi: il papà si è trasferito in Italia dallo Sri Lanka circa trenta anni fa e ...

Diretta Nuovo Governo - Conte atteso al Quirinale : scontro sulla lista dei Ministri : Giornata decisiva per la formazione del Nuovo Governo sull'asse Movimento 5 Stelle-Partito Democratico: il Premier incaricato Giuseppe Conte dovrebbe portare nella mattinata di oggi la lista dei Ministri da presentare al Capo dello Stato. La trattativa è proseguita anche nella nottata, con richieste provenienti dai diversi schieramenti politici: quello che è certo riguarda l'assenza del ruolo di vicepremier, ma nel Contempo la presenza di un ...

Champions League 2019-2020 - i convocati della Juventus : la rosa e la lista dei 22 giocatori : La Juventus ha consegnato all’UEFA la lista dei 22 calciatori che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League 2019-2020: se era facile prevedere l’esclusione dell’infortunato Chiellini, che rientrerà nel nuovo anno solare, fanno più rumore i tagli di Emre Can e Mandzukic. Di seguito l’elenco completo dei 22 giocatori della Juventus che prenderanno parte alla fase a gironi della Champions League ...

Champions League 2019-2020 - i convocati dell’Inter : la rosa e la lista dei 23 giocatori : L’Inter ha consegnato la lista di 23 giocatori con cui parteciperà alla Champions League 2019-2020 di calcio. Non ci sono sorprese nel listone che Antonio Conte ha presentato alla UEFA, le uniche esclusioni riguardano il terzo portiere Berni (c’è il giovane Stankovic nella lista B insieme ad Esposito) e il classe 2002 Agoume che sarebbe entrato soltanto in caso di cessione di Borja Valero. Soltanto Biraghi e Dimarco sono eleggibili ...

Cristina Parodi - il messaggio ambientalista spazzato via dai feticisti dei piedi : una roba da matti : Cristina Parodi ha trascorso questi ultimi giorni d'estate nell'esotica Birmania, ed anche se non è solita condividere molto della sua vita privata sui social ha pubblicato uno scatto della vacanza, che è stato però travisato dai suoi follower. La giornalista, postando una foto dell'incantevole spia

lista Uefa Lazio - l’elenco dei 24 calciatori per l’Europa League : Inizio di stagione importante in casa Lazio, la squadra di Simone Inzaghi ha conquistato quattro punti nelle prime due partite frutto del successo in trasferta contro la Sampdoria e del pareggio nel derby contro la Roma, i biancocelesti si candidano ad essere protagonisti anche in Europa League. Nel frattempo la Lazio ha comunicato i nomi dei 24 calciatori inseriti nella Lista Uefa per la competizione europea, nell’elenco presenti ...

Best FIFA Awards - i migliori allenatori e calciatori : la lista dei finalisti : Sono Cristiano Ronaldo della Juventus, Leo Messi del Barcellona e Virgil Van Dijk i finalisti del Best FIFA Football Awards, i tre calciatori sono in lizza per diventare il miglior calciatore del 2019. Nella categoria femminile, le finaliste sono l’inglese Lucy Bronze, le americane Alex Morgan e Megan Rapinoe, il nome del vincitore sarà rivelato il il 23 settembre al teatro la Scala di Milano. Sul fronte allenatore Pep Guardiola del ...

Incredibile Lozano – La lista dei debutti è lunghissima - tutti con gol : Hirving Lozano vanta una particolare statistica: nei suoi debutti in carriera ha sempre fatto gol. E’ successo anche ieri sera nell’esordio in Serie A con la maglia del Napoli. Lozano è entrato nel secondo tempo di Juventus-Napoli ed ha raccolto l’assit di Piotr Zielinski portando il Napoli sul momentaneo 3-2. Il Tweet di MedioTiempo Ha marcado en: debut con Pachuca debut con Tri Sub-20 debut en Concachampions debut ...

CorSera : in frantumi le certezze dei tifosi bianconeri : non c’è ancora la lista convocati : La Juventus è strutturata come un grande club, scrive il Corriere Torino: affronta tutto con forza e sicurezza. Ma i problemi di questo inizio di stagione, compreso, ieri, l’infortunio di Chiellini, hanno sottratto alla Juve parecchie certezze. E anche ai suoi tifosi, scrive il quotidiano. Da anni, la sera prima di ogni partita, cercano in rete l’elenco dei convocati. Ieri sera non hanno trovato nulla. Certo, scrive il Corriere, ...

Snowboard - il Passo dello Stelvio ospita le squadre di Parallelo : la lista dei convocati azzurri : Le squadre di Parallelo al Passo dello Stelvio per tre giorni di allenamento. Otto atleti agli ordini del tecnico Rudy Galli Il Passo dello Stelvio ancora protagonista del raduno sulla neve del gruppo di Coppa del mondo e Coppa Europa, in programma da lunedì 2 a mercoledì 4 settembre. Il direttore sportivo Cesare Pisoni ha convocato per la tre giorni di allenamenti Aaron March, Roland Fischnaller, Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Mirko ...