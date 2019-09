Paesi Baschi | nessun disordine nel ‘giorno dell’addio’ Ma la causa indipendentista è

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2019) Passi per il nordovest della Navarra e vedi i primi segnali in euskera, idioma preindoeuropeo di incerta origine. Ti immergi nella terra di Guipúzcoa – una delle tre province basche – ed entri nel grande nord, un paesaggio dominato da un verde acceso, il cielo quasi sempre instabile, case imponenti con tetti spioventi rivestiti di ardesia. Qui il fuoco dell’indipendentismo non si è spento. Poche ore fa ad Alsasua, cittadina di poco più di 7mila abitanti al confine tra la Navarra e i, si è celebrata la festa Ospa Eguna, uno slogan in euskera che potrebbe tradursi “il giorno che ve ne andate”, una manifestazione celebrata per la prima volta nel 2010 contro la presenza nelle due regioni autonome della Guardia civil, l’incarnazione del potere centrale. Un evento parte del più ampio movimento conosciuto come Alde Hemendik – “fuori da qui” – il quale ...

