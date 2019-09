M5S | alle ore 16 si è raggiunto il traguardo dei 73mila votanti sulla piattaforma Rousseau

Nuovo governo - su Rousseau record di voti per l'alleanza tra M5S e Pd : sì al 79% : Hanno votato 79.634 iscritti alla piattaforma Rousseau. Fioccano le polemiche: votano anche gli espulsi mentre in molti...

Nuovo governo - su Rousseau record di voti l'alleanza tra M5S e Pd : sì al 79% : Alle 16:00 avevano votato più della metà degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Fioccano le polemiche: votano anche gli...

Nuovo governo - su Rousseau record di voti per decidere l'alleanza tra M5S e Pd : Alle 13:00 avevano votato poco meno della metà degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Tuttavia fioccano le polemiche...

Rousseau - record di voti per decidere l'alleanza tra M5S e Pd : Alle 13 avevano votato poco meno della metà degli iscritti alla piattaforma Rousseau. In diretta dalle ore 18 i risultati...

**Governo : incontro Conte con capigruppo Pd-M5S alle 15.30** : Roma, 3 set. (AdnKronos) – alle 15.30 nuovo incontro sul programma dei capigruppo Pd-M5S con il Premier incaricato Giuseppe Conte. L'articolo **Governo: incontro Conte con capigruppo Pd-M5S alle 15.30** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Giuseppe Conte vuole Vasco Errani alle Politiche regionali : con l'inciucio M5S-Pd tornano le coop rosse : Tutta la partita Cinque Stelle-Pd si gioca sulle poltrone. Dovrebbero - fino a prova contraria - essere otto per i dem e otto per i grillini. La vera sfida però è ottenere la maggioranza in Senato. È qui che il futuro esecutivo giallorosso è in bilico in cerca di voti. Contando i loro numeri, la sog

Governo - De Micheli (Pd) a Radio24 : “Replichiamo alleanza col M5S a livello locale - partiamo da elezioni in Umbria” : “Sì, il dialogo è avviato“. È la risposta di Paola De Micheli, vicesegretaria del Partito democratico, a 24Mattino, su Radio24, ospite di Simone Spetia e Maria Latella, alla domanda su una possibile replica su base locale di un’alleanza col M5s. “I partiti locali hanno attivato dei canali di dialogo con i 5 stelle nelle regioni in cui si voterà tra poco. In Umbria, per esempio, il Pd ha dato una grande disponibilità, c’è ...

Il patto di governo all’esame Rousseau. Rallentamenti nel voto - ma il M5S : “Tutto regolare” : Il Movimento sottopone l’accordo col Pd ai suoi iscritti. C’è tempo fino alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera. Di Maio: «Tutti i nostri punti saranno nel programma»

I tormenti del Fatto con l’alleanza M5S-PD : Il direttore Marco Travaglio invita i lettori iscritti alla "piattaforma Rousseau" a votare sì, e a considerare il cedimento una vittoria

Rousseau - via al voto M5S fino alle 18. Programma online - dall'Iva a Roma : Via al voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno tempo fino alle 18 per dire se sono «d'accordo che il...

Rousseau - via al voto M5S fino alle 18. Programma online - dall'Iva a Roma : Via al voto M5S sulla piattaforma Rousseau per dire sì o no alla nascita del nuovo governo con il Pd. Gi iscritti hanno tempo fino alle 18 per dire se sono «d'accordo che il...

E' il giorno di Rousseau - gli iscritti al M5S voteranno fino alle 18 | "Giallo" sull'ordine delle preferenze : Urne telematiche aperte dalle 9 alle 18 per gli iscritti al MoVimento: 115.372 persone che devono decidere se dare il via libera o meno all'accordo con il Pd per fare nascere il nuovo governo

Giornata chiave per il governo. Dalle 9 il voto su Rousseau. M5S e Pd al lavoro sulla squadra : Il Movimento sottopone l’accordo col Pd ai suoi iscritti. C’è tempo fino alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera

Giornata chiave per il nuovo governo. Dalle 9 il voto M5S su Rousseau : Il Movimento sottopone l’accordo col Pd ai suoi iscritti. C’è tempo fino alle 18. In caso di esito positivo, il premier Conte potrebbe salire al Quirinale già stasera