Campionato mondiale forgiatura | vince il romagnolo Davide Caprili

F1 - Mondiale 2019 : Max Verstappen a -63 da Hamilton. Il Campionato puó riservare sorprese? : La notizia principale del caotico GP di Germania di F1 è che per la seconda volta nelle ultime tre corse Max Verstappen esce dal weekend col bottino pieno e l’enorme soddisfazione di continuare a esser l’unico a riuscire ad approfittare delle rare debacle Mercedes. Il pilota olandese, con questa concretezza e ritrovata competitività del suo mezzo, sta rapidamente risalendo in classifica e ha ormai distanziato abbastanza ...

Jonathan Rea Superbike - Mondiale 2019 : “A Laguna Seca ho pensato al Campionato - ora mi godo le vacanze a +81 punti” : Jonathan Rea chiude la prima parte del Mondiale Superbike 2019 con il sorriso sulle labbra. Non tanto per la prima posizione in classifica e per il margine di ben 81 punti nei confronti di Alvaro Bautista (che già di loro sono due risultati non da poco) quanto perchè nel breve volgere di poche settimane tutto il mondo è stato ribaltato. Dopo mesi ad inseguire a distanza lo spagnolo, che appariva inavvicinabile, ora il portacolori della Kawasaki ...

Un Campionato mondiale di nome Nba : a cura di Roberto Gennari & Gianluca Viscogliosi C’è una cosa che in pochi sanno ed è che la prima partita di sempre della lega che oggi conosciamo come Nba non ebbe luogo in territorio americano, ma in Canada. Era il 1° novembre 1946 e al Maple Leaf Garden di Toronto si affrontarono i padroni di casa degli Huskies e i New York Knicks, davanti a circa 7.000 persone. La lega poi fece a meno del Canada per quasi 50 anni, fin quando nel 1995 ...