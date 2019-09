Venezia-Nazionale per vincere l’ambo

Experience Is al fianco del cinema sperimentale alla 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia : Il racconto come strumento capace di emozionare e creare legami, online e offline: il cortometraggio in Virtual Reality Happy Birthday, di cui Experience Is è Social Partner, verrà proiettato nella prestigiosa sala Giardino alla 76esima Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il corto diretto da Lorenzo Giovenga, primo progetto transmediale di One More Pictures e Rai Cinema, affronta il delicato tema dell'Hikikomori, termine giapponese che ...