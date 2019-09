«Preparatevi alla Brexit» | la campagna di informazione del Governo

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 2 settembre 2019) Due mesi all’addio e ilbritannico prepara i cittadini, del Regno Unito e non solo,separazione fissata per il 31 ottobre. «Get Ready for», «per la» è lo slogan scelto per la pagina che, in base alle risposte date, indica quali informazioni servono per essere prontidata dell’addio fra UK e UE. È unapubblicitaria che costa più di 100 milioni di sterline, il doppio di quello usato per la lotteria, e si rivolge a tutti quelli che pensano di avere a che fare con il Regno Unito da novembre in poi. Sul sito del(gov.uk/) c’è un questionario che, in base alle risposte date, ritaglia un profilo e dà le informazioni che servonopersona in questione. Vale per gli inglesi che vogliono andare all’estero, per i cittadini europei che vivono e lavorano nel Regno Unito e per quelli che hanno intenzione di farlo, oltre che per le ...

