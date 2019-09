M5S | il peso delle pressioni di Grillo sulla scelta Di Maio | i ruoli? Li decide Conte

Governo M5S-Pd appeso al voto su Rousseau : chi può votare sulla piattaforma : La piattaforma Rousseau è un sito internet con un'area riservata cui possono accedere solo gli iscritti al MoVimento 5 Stelle. Il giorno del voto hanno diritto a esprimersi solo coloro che sono iscritti da almeno 6 mesi. Il record di partecipanti al voto risale al 30 maggio con la conferma di Luigi Di Maio come capo politico M5S. Le preferenze espresse furono 56.127, con l’80% di “sì” (44.849), e il 20% di “no” (11.278)

Governo M5S-Pd appeso al voto su Rousseau : perché l'esito è imprevedibile : Martedì 3 settembre si svolgerà la consultazione online su Rousseau per decidere se il M5s dirà sì all'alleanza politica con...

Governo appeso al voto M5S su Rousseau. Di Maio convoca i ministri : Una domenica di silenzio, per preparare il ?lunedì della resistenza?: questa mattina alle 10 Luigi Di Maio ha convocato a Palazzo Chigi, negli uffici che da vicepremier non vuole...

Tutto sospeso - M5S riunisce i vertici : Stand by. A metà mattina il Movimento 5 stelle smentisce che sia “in programma” un incontro tra i capigruppo stellati e quelli del Partito democratico. Il perché è molto semplice: a Roma è sceso Davide Casaleggio, e Luigi Di Maio ha riunito lo stato maggiore. Con loro il presidente della Camera Roberto Fico, Alessandro Di Battista, Paola Taverna e i capigruppo Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, ...

Il PD apre ad un Conte Bis - ma chiede due ministeri di peso - M5S : 'L’Italia non aspetta' : Continuano le trattative in merito alla formazione del nuovo esecutivo PD-M5S: il partito di Zingaretti sembra potersi aprire ad un'ipotesi Conte Bis, a patto che siano accolte le proposte portate avanti dal Partito Democratico, più intenzionato ad aprire un percorso nuovo, con alcuni ministero di peso, come l'Economia e la Giustizia. La posizione del PD Nonostante un po' di sfiducia, con il segretario Nicola Zingaretti che inizia a pensare che ...

Trattativa M5S - Pd - governo giallorosso appeso a un filo : "Basta furbizie" : Venerdì sera un colloquio tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio avrebbe riportato sul tavolo veti che, in qualche modo...

